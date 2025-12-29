انسداد محور خمین – الیگودرز به دلیل کولاک شدید؛ تردد ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شدت کولاک در محور خمین – الیگودرز حد فاصل روستای هنده تا انتهای گردنه قرهکهریز، شرایط را برای رانندگان بهگونهای رقم زده که ادامه تردد امکانپذیر نیست.
بر اساس اعلام اداره راهداری و حملونقل جادهای، با وجود حضور پررنگ و تلاش بیوقفه راهداران در این محور، کاهش شدید شعاع دید و عدم تشخیص مسیر جاده، ایمنی کاربران را به خطر انداخته و همین امر موجب انسداد کامل مسیر تا اطلاع ثانوی شده است.
مسئولان راهداری تأکید کردند بازگشایی محور منوط به قطع کولاک و بهبود شرایط جوی خواهد بود و رانندگان تا زمان اعلام رسمی، از هرگونه تردد در این مسیر خودداری کنند.
