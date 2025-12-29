به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، روزنامه عبری زبان معاریو گزارش داد که رژیم صهیونیستی به دنبال تکرار تجربه سومالی لند در قبال استان‌های جنوبی یمن و به رسمیت شناختن شورای انتقالی جنوب (وابسته به امارات) است.

در این گزارش آمده است، این رویکرد در راستای تمایل رژیم صهیونیستی برای ایجاد یک همکاری راهبردی در مناطق ساحلی دریای سرخ با هدف مقابله با نیروهای انصارالله یمن صورت می‌گیرد.

معاریو اضافه کرد، مشروعیت بخشیدن به مزدوران امارات در جنوب یمن با هدف ایجاد جای پای نظامی و اطلاعاتی مستقیم برای رژیم صهیونیستی در سواحل این کشور مشرف بر گذرگاه راهبردی باب المندب انجام می‌شود.

شبکه خبری «العربیه» نیز روز گذشته به نقل از منابع عبری اعلام کرد که سرکرده گروه موسوم به شورای انتقالی جنوب با مقامات رژیم صهیونیستی محرمانه تماس‌های فشرده‌ای داشته است تا حمایت بین‌المللی برای پروژه جدایی جنوب یمن را در ازای به رسمیت شناختن اشغالگری رژیم صهیونیستی جلب کند.