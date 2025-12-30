تشدید برخورد با کشتار غیرمجاز مرغ در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سرگزی، مدیرکل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان صبح سه شنبه به خبرنگاران با اشاره به برخورد با تخلفات عرضه مرغ زنده گفت: بررسیهای کارشناسی نشان میدهد منشأ اصلی شکلگیری کشتارهای غیرمجاز، فعالیت واحدهای عرضه مرغ زنده در سطح شهر است. این مراکز با نگهداری و خرید مرغ زنده خارج از ضوابط، عملاً چرخه تأمین کشتارگاههای غیرمجاز را فعال میکنند.
وی افزود: در جریان اجرای طرح تشدید نظارت، ۴۸ واحد غیرمجاز عرضه و نگهداری مرغ زنده شناسایی و پلمب شد و ۸۱ پرونده نیز برای رسیدگی قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.
سرگزی تصریح کرد: زندهفروشی مرغ علاوه بر ایجاد آلودگی محیطی، زمینه انتشار بیماریهای خطرناک مانند آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان، نیوکاسل و بیماریهای نوپدید را فراهم میکند. منشأ این تخلفات، مراکز عرضهای هستند که از مسیر قانونی خارج شده و با تأمین مرغ زنده، کشتار غیرمجاز را تقویت میکنند. بنابراین حذف معضل بهداشتی عرضه مرغ زنده مستلزم هماهنگی دستگاههای ذیربط و اقدام جدی شهرداریها برابر ضوابط قانونی، بهویژه ماده ۴ آئیننامه نگهداری حیوانات اهلی است.
مدیرکل دامپزشکی استان تأکید کرد: طبق مقررات، هرگونه کشتار خارج از کشتارگاه ممنوع بوده و مراکز نگهداری مرغ زنده باید خارج از محدوده شهری فعالیت کنند. ادامه فعالیت واحدهای غیرمجاز در سطح شهر مستقیماً منجر به افزایش کشتار غیرقانونی و تهدید امنیت زیستی خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت نقش کشتارگاههای صنعتی گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۴۸ تن لاشه غیرقابل مصرف طیور در کشتارگاهها شناسایی و معدوم شده است. این آمار نشان میدهد اگر این حجم از لاشه در مراکز غیرمجاز ذبح میشد، مستقیماً وارد چرخه مصرف مردم میگردید. در مقابل، مراکز غیرمجاز زندهفروشی هیچگونه کنترل بهداشتی، معاینه قبل و بعد از کشتار و امکان معدومسازی ضایعات آلوده را ندارند؛ همین موضوع یکی از مهمترین دلایل ممنوعیت کشتار در سطح شهر و ضرورت انتقال مرغ زنده به کشتارگاههای مجاز است.
