علیرضا اسکندری در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در جریان بازرسی‌های میدانی و نظارت‌های مستمر کارشناسان دامپزشکی از مراکز پخش و فروش مواد پروتئینی، مقادیر قابل توجهی مرغ تاریخ‌گذشته با شرایط نگهداری نامناسب و مغایر با ضوابط بهداشتی شناسایی شد که در این راستا بیش از ۴۶۰ کیلوگرم مرغ تاریخ‌گذشته از مراکز پخش زاهدان جمع آوری شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زاهدان افزود: این محموله‌ها بلافاصله جمع‌آوری و با رعایت ضوابط قانونی، از چرخه مصرف خارج و معدوم‌سازی شدند.

وی با تأکید بر اهمیت صیانت از سلامت عمومی و تأمین امنیت غذایی شهروندان اظهار داشت: در این خصوص، برای صنوف متخلف پرونده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شده است.

اسکندری در پایان از شهروندان خواست هنگام خرید فرآورده‌های خام دامی، به تاریخ تولید و انقضا و شرایط نگهداری محصولات توجه ویژه داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق راه‌های ارتباطی دامپزشکی گزارش دهند.