به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سرگزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۷ هزار رأس دام سنگین در سطح استان علیه بیماری لمپیاسکین واکسینه شدهاند که این میزان معادل ۷۰ درصد برنامه پیشبینیشده سالانه است.
مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت کنترل بیماریهای واگیر دامی اظهار داشت: بیماری لمپیاسکین یک بیماری ویروسی خطرناک در دامهای سنگین است که از طریق حشرات ناقل منتقل میشود و در صورت عدم کنترل، خسارات اقتصادی قابل توجهی به دامداران وارد میکند.
وی تصریح کرد: اجرای بهموقع و هدفمند واکسیناسیون، مؤثرترین راهکار پیشگیری از شیوع این بیماری است و این طرح با بسیج اکیپهای فنی دامپزشکی، بهویژه در مناطق پرخطر و دارای تراکم بالای دام، در حال اجراست.
سرگزی با تأکید بر نقش دامداران در موفقیت این برنامه گفت: همکاری بهرهبرداران و پرهیز از جابهجایی غیرضروری دام، نقش مهمی در مهار بیماری و تحقق کامل برنامه واکسیناسیون دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ سلامت دامها و پیشگیری از بیماریهای دامی، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، نقش مهمی در تضمین امنیت غذایی و سلامت عمومی جامعه دارد.
نظر شما