محمدی: برف و کولاک باعث انسداد برخی محورهای مواصلاتی استان زنجان شد

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت ترد در جادههای استان زنجان اشاره کرد و گفت: به علت بارش برف و وقوع کولاک و یخبندان محورهای زنجان به دندی و زنجان به بیجار و ازاد راه زنجان به تبریز تا اطلاع ثانوی مسدود شد.
وی ابراز کرد: در این میان تردد در محورهای کوهستانی استان زنجان نیز تنها با زنجیر چرخ امکانپذیر است.
رئیس مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: با توجه به لغزندگی جادهها از رانندگان درخواست میشود با سرعت مطمئه حرکت کنند و از سرعت غیر مجاز خودداری کنند.
محمدی تاکید کرد: رانندگان قبل از حرکت از مبدا برای اطلاع از وضعیت جادههای استان و کشور به سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir یا نرم افزار موبایلی ۱۴۱ مراجعه کنند.
