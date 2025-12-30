  1. استانها
تردد بدون زنجیر چرخ در محورهای کوهستانی گلستان ممنوع است

گرگان-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان باتاکید بر استفاده اززنجیر چرخ در محورهای کوهستانی اعلام کرد:پلیس راه از تردد خودروهای بدون زنجیر چرخ درمحورهای کوهستانی استان جلوگیری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل مصدقی صبح سه شنبه با اشاره به فعالیت سامانه بارشی برف و باران در محورهای استان، اظهارکرد: هم اینک برف در محورهای کوهستانی درازنو، توسکستان، خوش ییلاق؛ اولنگ؛ افراتخته؛ گلیداغ؛ دوزین و سایر محورهای کوهستانی شرق استان شدت گرفته و شدید است و تردد بدون زنجیر چرخ در این محورها ممنوع است.

وی، بقیه محورها را هم با بارش باران همراه دانست و افزود: اکیپ‌ها و گشت‌های راهداری در محورها مستقر بوده و مشغول عملیات راهداری زمستانی هستند.

مصدقی ادامه داد: جاده‌های استان به شدت لغزنده شده و هم استانی‌ها از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورتی که خیلی ضروری است سفر کنند؛ حتماً ضمن همراه داشتن تجهیزات زمستانی و اطمینان از سلامت فنی خودرو؛ قبل حرکت با سامانه ۱۴۱ از وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

وی خاطرنشان کرد: استان گلستان پنج هزار و ۲۷۱ کیلومتر انواع راه دارد که یکهزار و ۷۰۰ کیلومتر و ۵۰ گردنه آن کوهستانی و برفگیر است.

