طالبی: روح سازندگی و توسعه در شرق استان کرمان جاری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، عصر جمعه در مراسم گرامیداشت بیست و دومین سالگرد زلزله دلخراش و غمبار بم و بروات گفت: بم و بروات نماد مقاومت، پایداری و تابآوری در مقابل ناملایمات طبیعی و غیرطبیعی هستند.
وی افزود: مردم این سرزمین ایستادند و در کنار همه ارکان جمهوری اسلامی و دولت، شهرهای خود را ساختند و امروز از دل ویرانههای سهمگین، شهرهای آباد سر برآورده است.
وی با بیان اینکه با وجود همه عقبماندگیها در مسیر توسعه این منطقه، اما امید به آینده و رشد و توسعه شرق استان کرمان گسترش پیدا کرده است گفت: مردم بم نیز با همت و اراده خود کارهای اثرگذاری در کنار توسعه اقتصادی انجام دادند و افق روشنی پیشروی این منطقه سرشار از ظرفیتها و استعدادهای بالقوه است.
طالبی، گفت: روح سازندگی و توسعه در این منطقه جاری است و امروز شاهد ایجاد واحدهای جدید اقتصادی، رشد بناهای شهری و زیرساختها هستیم.
استاندار کرمان از دغدغه شهروندان بم و بروات از وامهای قبل از زلزله گفت: کمک به بازپرداخت وام را هم در دست پیگیری داریم.
طالبی، در ارتباط با درخواست آسفالت معابر بروات گفت: با توجه به جمعیت بروات میتوانیم از مسیر قانونی قیر رایگان را برای آسفالت معابر دریافت کنیم.
استاندار کرمان در بهشت زهرای بم نیز گفت: هیچ واژهای، داغ آن روز را ادا نمیکند و جان باختگان این حادثه در حافظه تاریخی مردم ایران ثبت است.
وی بیان داشت: وظیفه و مسئولیت همه ماست تا در کنار هم برای رشد و توسعه و ارتقای این منطقه تلاش کنیم.
طالبی، بیان کرد: جریان توسعه صنعتی و ایجاد فضاهای جدید سرمایهگذاری در شرق استان کرمان و برنامهها برای توسعه کشاورزی هوشمند در این منطقه وجود دارد که با همدلی عزیزان اتفاقات خوبی را رقم میزند.
وی افزود: همایش بینالمللی «بم پایتخت همدلی جهانی» طی یک و دو ماه آینده برگزار میشود که هدف اصلی آن تقدیر و تشکر از همه کسانی است که به پایداری مجدد بم کمک کردند.
