به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی صبح سه شنبه در جلسه شورای آرد و نان به میزبانی فرمانداری گرمسار هدف برگزاری این نشست را بررسی چالشهای موجود در نانواییها عنوان کرد و اظهار داشت: نظارت بر قیمت، نحوه پرداخت یارانه نان و کیفیت و وزن چانه از مواردی که منجر به ثبات و نظام در تأمین زنجیره آرد و تولید نان میشود.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت نان حداقل انتظار مردم حفظ کیفیت، رعایت وزن و انصاف در عرصه نان است لذا به این منظور نظارت و بازرسیها تشدید میشود.
فرماندار گرمسار نسبت به رعایت نظم هشدار داد و ابراز داشت: هر گونه بی نظمی در عرصه نان میتواند منجر به ایجاد نارضایتی اجتماعی شود لذا برگزاری جلسات آموزشی برای خبازان در دستور کار است.
همتی خواستار برخورد قانونی با واحدهای متخلف نانوایی و عرضه نام در گرمسار شد و تصریح کرد: معتقدیم زحمات انجام گرفته در ماههای اخیر نباید با عملکرد نادرست معدودی از واحدها زیر سوال رود.
وی خواستار تقویت نظارتها با همراهی دستگاههای اجرایی مرتبط شد و افزود: مصوبات شورا باید به گونهای پیش رود که ضمن حمایت از نانوایان رضایت شهروندان نیز تأمین شود.
