به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست شورای سیاستگذاری بیست و سومین دوره جشنواره ملی کتاب رشد با حضور علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی و رئیس شورای سیاستگذاری این جشنواره برگزار شد.
لطیفی در این نشست، با تأکید بر جایگاه بیبدیل کتاب در نظام تعلیم و تربیت گفت: هیچ چیز جای کتاب را نمیگیرد و جشنواره ملی کتاب رشد باید بهعنوان محور و پیشران شکلگیری زیستبوم کتابخوانی در کشور تقویت شود. این جشنواره با تمرکز بر معرفی کتابهای غیردرسی، نقشی مؤثر در تربیت فرهنگی و فکری دانشآموزان ایفا میکند.
وی با اشاره به اهداف برگزاری نشست شورای سیاستگذاری افزود: هدف ما این است که به یک نقشه روشن برسیم که برای استقرار کامل فرهنگ کتابخوانی در آموزشوپرورش و حوزه نشر کودک و نوجوان، چه ارتباطات، همکاریها و اقداماتی ضروری است.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با اشاره به تشکیل «کارگروه رسانه و تربیت غیررسمی» در شورای عالی انقلاب فرهنگی، این موضوع را فرصتی مهم برای تقویت توجه به کتاب دانست و گفت: ورود جدی شورای عالی انقلاب فرهنگی به مسئله کتاب، ظرفیت مناسبی برای همافزایی و جلب توجه بیشتر به کتابخوانی، بهویژه در میان کودکان و نوجوانان فراهم میکند.
لطیفی با بیان اینکه نقش ناشران در ساماندهی کتابهای کودک و نوجوان بسیار کلیدی است، تصریح کرد: ناشران باید احساس کنند که اقدامات تنظیمگرانه، از جمله جشنواره کتاب رشد، تأثیر واقعی و ملموس بر فعالیتهای آنان دارد و این تعامل باید بیش از پیش تقویت شود.
وی همچنین بر ایجاد پیوند حداکثری میان سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی و سایر نهادهای نقشآفرین در حوزه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی مکتوب تأکید کرد و از آمادگی این سازمان برای گسترش تعامل سازنده با نهادهای فرهنگی مرتبط خبر داد.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش در بخش پایانی سخنان خود، گفت: کتاب ماندنی است و هیچ چیز جای آن را نمیگیرد و با وجود برخی محدودیتها، میتوان گامبهگام مسیر اصلاح و ارتقای فرهنگ کتابخوانی را پیش برد.
