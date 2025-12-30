پایان هفته هشتم لیگ برتر واترپلو با برتری نفت آبادان 

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان هفته هشتم سی و پنجمین دوره لیگ برتر واترپلو و در رده سنی بزرگسالان، تیم نفت آبادان با نتیجه ۱۹ بر ۱۸ نفت و گاز امیدیه را شکست داد. امین قویدل از پالایش نفت آبادان با عملکرد مؤثر خود، عنوان بازیکن برتر این دیدار را به دست آورد.

در بخش جوانان نیز دیدار دو تیم با نتیجه ۵ بر صفر به سود نفت آبادان تمام شد. البته به دلیل عدم تکمیل مدارک از سوی تیم نفت و گاز امیدیه و به صورت باخت فنی به ثبت رسید.

پیش از این و در آغاز هفته هشتم، شهر گچساران میزبان رقابت‌های دو رده سنی لیگ واترپلو بود. تیم رعد پدافند زنجان در هر دو دیدار خود برابر نفت و گاز گچساران به پیروزی قاطع دست یافت. در دیدار جوانان، رعد پدافند زنجان با نتیجه ۱۷ بر ۴ میزبان خود را شکست داد و سینا افتخاری با درخشش در این مسابقه، عنوان بازیکن برتر میدان را کسب کرد.

همچنین در رقابت‌های لیگ برتر، رعد پدافند زنجان با نتیجه ۲۱ بر ۱۰ از سد نفت و گاز گچساران عبور کرد. در این دیدار، امید آقایی کریم به عنوان بازیکن برتر انتخاب شد.