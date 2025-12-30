تعطیلی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران طی فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و با توجه به مصوبه کارگروه بهینه سازی انرژی، واحدهای قضائی و اداری قوه قضائیه در استان تهران در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه تعطیل است.

ضمناً ترتیبی اتخاذ شود تا نسبت به تجدید وقت دادرسی، به‌ویژه در پرونده‌های زندانی‌دار، در اولین فرصت اقدام شود، به‌نحوی که موجب اطاله دادرسی و تضییع حقوق اصحاب دعوی فراهم نشود.

همچنین در سایر استان‌هایی که توسط مقامات محلی تصمیمات مشابه اتخاذ شده است در واحدهای قضائی و اداری نیز قابل اعمال است.