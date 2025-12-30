  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷

تعطیلی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران طی فردا

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از تعطیلی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و با توجه به مصوبه کارگروه بهینه سازی انرژی، واحدهای قضائی و اداری قوه قضائیه در استان تهران در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه تعطیل است.

ضمناً ترتیبی اتخاذ شود تا نسبت به تجدید وقت دادرسی، به‌ویژه در پرونده‌های زندانی‌دار، در اولین فرصت اقدام شود، به‌نحوی که موجب اطاله دادرسی و تضییع حقوق اصحاب دعوی فراهم نشود.

همچنین در سایر استان‌هایی که توسط مقامات محلی تصمیمات مشابه اتخاذ شده است در واحدهای قضائی و اداری نیز قابل اعمال است.

