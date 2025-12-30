به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مکی‌زاده اظهار کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تا کنون ۳۲۳ فقره گواهینامه ثبت موقت به منظور تولید شناورهای سنتی صادر و در همین مدت برای تعداد ۳۰۸ فروند شناور سنتی نیز پس از تکمیل ساخت گواهینامه ثبت دائم صادر شد.

وی ادامه داد: به منظور پاسداشت و حمایت از فرهنگ لنج‌سازی سنتی در استان در حال حاضر سه کارگاه ساخت لنج چوبی زیر نظر اداره مرکزی و بازرسی و ثبت شناورها مشغول فعالیت هستند.

مکی‌زاده اضافه کرد: استان هرمزگان به عنوان قطب شناورسازی کشور دارای ۷۳ کارگاه داری مجوز سازمان بنادر و دریانوردی بوده که ۴۹ کارگاه مجاز به تولید شناور با شکل و فرم سنتی است.