زیبایی لبخند بدون آسیب به دندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، زهرا جوکار متخصص دندانپزشکی ترمیمی گفت: این فرایند با استفاده از مواد خاص، رنگدانه‌های سطحی آلی دندان را تجزیه کرده و به دندان‌ها رنگ روشن‌تری می‌بخشد. بلیچینگ دندان، به ویژه برای افرادی که به دلیل مصرف قهوه یا افزایش سن دندان‌هایشان تغییر رنگ داده، یک راه‌حل کارآمد است.

روش‌های انجام بلیچینگ دندان

وی ادامه داد: برای انجام بلیچینگ، دندان‌های شما باید سالم و بدون پوسیدگی باشد. قبل از اقدام به انجام بلیچینگ، دندانپزشک وضعیت دهان و دندان شما را بررسی می‌کند، تا مطمئن شود دندان‌های شما برای انجام این کار مناسب است.

این متخصص دندانپزشکی ترمیمی ادامه داد: به‌طورکلی دو روش برای بلیچینگ مطرح شده است، روش اول شامل بلیچینگ در مطب می‌باشد؛ این نوع بلیچینگ در مطب توسط دندانپزشک انجام می‌شود که نسبت به بلیچینگ خانگی پاسخ دهی سریع‌تری دارد و دندان‌ها زودتر سفید می‌شوند.

جوکار دومین روش را بلیچینگ خانگی عنوان کرد و افزود: بلیچینگ دندان به روش خانگی نسبت به بلیچینگ در مطب نیاز به زمان بیشتری دارد، ولی معمولاً ماندگاری بیشتری نسبت به بلیچینگ در مطب دارد؛ اما باید توجه کرد که انجام بلیچینگ خانگی باید تحت نظر دندانپزشک انجام شود.

کدام روش بلیچینگ بهتر است؟

وی بر این باور است که بهترین نتایج زمانی رخ می‌دهد که هر دو روش بلیچینگ در کنار هم انجام شود؛ چرا که بلیچینگ در مطب در زمان کوتاه‌تری نتیجه بخش است اما بلیچینگ خانگی نتایج ماندگارتری را ارائه می‌دهد.

این متخصص دندانپزشکی ترمیمی کارهای ضروری پیش از بلیچینگ دندان را توضیح داد و گفت: اولین قدم برای انجام بلیچینگ، ویزیت توسط دندانپزشک است تا وضعیت دهان و دندان‌ها بررسی شود؛ قبل از انجام بلیچینگ علت تغییر رنگ دندان تشخیص داده خواهد شد.

دکتر جوکار افزود: بررسی سلامت دهان و لثه قبل از انجام بلیچینگ و برطرف کردن مشکلات دندانی از دیگر اقدامات تخصصی مهم است؛ برای مثال، اگر فردی دچار بیماری پریودنتال (بیماری لثه) باشد، قبل از بلیچینگ این مشکل باید درمان شود. از طرفی سلامت دندان‌ها از نظر پوسیدگی بسیار مهم است و در صورت وجود جرم بر روی دندان‌ها، ابتدا باید جرم‌گیری دندان انجام شود.

آیا بلیچینگ به دندان آسیب می‌رساند؟

وی در پاسخ به سوالی که آیا بلیچینگ به دندان آسیب می‌زند؟ افزود: در صورتی که لثه و دندان بیمار، پیش از درمان بلیچینگ سالم بوده و مشکلی نداشته باشد، ماده بلیچینگ آسیبی به لثه و دندان وارد نمی‌کند.

جوکار تصریح کرد: در برخی موارد ممکن است در حین یا بعد از درمان بلیچینگ، حساسیت دندان‌ها پدیدار شود که عارضه‌ای موقت است و به راحتی با استفاده از خمیر دندان‌های حاوی نیترات پتاسیم برطرف می‌شود و تاکنون هیچ حساسیت دائمی بعد از انجام بلیچینگ گزارش نشده است.

مراقبت‌های بعد از بلیچینگ

این متخصص دندانپزشکی ترمیمی افزود: پس از انجام بلیچینگ دندان، لازم است حداقل تا ۴۸ ساعت از مصرف مواد غذایی و نوشیدنی‌های رنگ‌زا مانند چای، قهوه، نوشابه‌، سس‌ها و آبمیوه‌های رنگی همچنین استعمال سیگار، قلیان و سایر دخانیات خود داری شود.