به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سفید و درخشان بودن دندانها یکی از مهمترین عوامل زیبایی لبخند و افزایش اعتماد به نفس است. امروز، با توجه به تغییر سبک زندگی و افزایش مصرف مواد غذایی و نوشیدنیهای رنگدهنده مانند چای، قهوه و نوشیدنیهای اسیدی مثل نوشابه و آب میوههای صنعتی، بسیاری از افراد با مشکل تغییر رنگ و زردی دندانها مواجه شدهاند.
روشهای سنتی سفید کردن دندان اغلب با حساسیتهای زیاد و آسیب به مینای دندان همراه بودند، اما در سالهای اخیر، پیشرفتهای علمی و فناوری موجب ظهور تکنیکهای جدیدی شده است که میتوانند دندانها را به شکلی سالم و بدون آسیب سفید کنند. در این مقاله با جدیدترین و بیخطرترین روشهای سفید کردن دندان آشنا میشوید تا بتوانید بهترین انتخاب را برای زیبایی لبخند خود داشته باشید.
چرا دندانها تغییر رنگ میدهند؟
تغییر رنگ دندان پدیدهای شایع است که میتواند به دلایل گوناگون رخ دهد. در ادامه سه عامل اصلی را بررسی میکنیم:
عوامل تغذیهای
مصرف مداوم مواد غذایی و نوشیدنیهای رنگزا یکی از مهمترین دلایل ایجاد لکه و تیرگی روی دندانهاست. نوشیدنیهایی مانند چای، قهوه، نوشابههای تیره و رنگی و آب میوههای صنعتی بهمرور زمان اثر قابلتوجهی بر تغییر رنگ مینای دندان میگذارند. همچنین، استعمال دخانیات بهویژه سیگار و قلیان باعث ایجاد لکههای زرد و قهوهای روی دندانها میشود.
افزایش سن و تغییرات مینای دندان
با افزایش سن، مینای دندان که لایه بیرونی و سفیدرنگ آن است، بهتدریج نازک میشود. با نازکتر شدن مینای دندان، لایه زیرین دندان که "عاج" نام دارد و زردرنگتر است، نمایانتر میگردد. این فرایند طبیعی یکی از دلایل اصلی تیرگی و زردی دندانها در سنین میانسالی و سالمندی است.
نقش بهداشت دهان و دندان
عدم رعایت بهداشت صحیح دهان و دندان نیز میتواند عامل مهمی در تغییر رنگ دندانها باشد. مسواک نزدن منظم، استفاده نکردن از نخ دندان و تجمع پلاک یا جرم روی دندانها موجب تغییر رنگ تدریجی میشود. به مرور زمان، حتی جرم سخت روی دندان میتواند رنگ آنها را به قهوهای یا خاکستری متمایل کند.
شناخت این عوامل کمک میکند تا افراد علاوه بر انتخاب روشهای نوین سفید کردن دندان، در سبک زندگی و برنامه مراقبتی خود هم تغییراتی ایجاد کنند.
جدیدترین تکنیکهای سفید کردن دندان بدون آسیب
پیشرفتهای علمی در حوزه دندانپزشکی باعث شده است که روشهای سنتی و بعضاً آسیبزا جای خود را به تکنیکهای ایمنتر، سریعتر و ماندگارتر بدهند. امروزه تأکید متخصصان بر استفاده از متدهایی است که ضمن ارائه نتایج مطلوب، به مینای دندان آسیبی وارد نکنند و حساسیت دندانی را به حداقل برسانند.
بلیچینگ با لیزر
یکی از مدرنترین روشهای سفید کردن دندان، استفاده از لیزر در ترکیب با ژلهای سفیدکننده ویژه است. این تکنیک باعث فعالسازی سریعتر مواد شده و نتیجه سفیدکنندگی را در کوتاهترین زمان ممکن نشان میدهد. از مزایای آن میتوان به کاهش عوارض جانبی و دوام بالاتر نتیجه اشاره کرد.
بلیچینگ خانگی تحت نظر پزشک
برخلاف محصولات سفیدکننده آماده در بازار، این روش شامل قالبهای اختصاصی است که توسط دندانپزشک برای هر بیمار تهیه میشود. بیمار محلول سفیدکنندهای با غلظت کنترل شده را در این قالبها قرار میدهد و در خانه استفاده میکند. این روش هم ایمنی بیشتری دارد و هم بهتدریج سفیدی مطلوبی ایجاد میکند.
مواد سفیدکننده نسل جدید
در سالهای اخیر مواد ژلی و محلولهای سفیدکننده جدیدی طراحی شدهاند که فاقد مواد آسیبزننده به مینای دندان هستند. این ترکیبات معمولاً دارای عناصر معدنی هستند که ضمن سفید کردن، به تقویت مینای دندان نیز کمک میکنند و حساسیتها را کاهش میدهند.
مزایا و معایب هر تکنیک
انتخاب روش مناسب سفید کردن دندان تا حد زیادی به شرایط دندانی هر فرد، بودجه، و سطح انتظارات بستگی دارد. در ادامه، مهمترین تکنیکهای رایج را از نظر مزایا و معایب مرور میکنیم:
بلیچینگ با لیزر
مزایا:
سفید شدن سریع در یک یا دو جلسه
اثربخشی بالا و تغییر رنگ قابلمشاهده بهصورت آنی
کاهش مدت زمان درمان نسبت به روشهای دیگر
معایب:
هزینه بالاتر نسبت به سایر تکنیکها
احتمال حساسیت موقت پس از درمان
بلیچینگ خانگی تحت نظر پزشک
مزایا: ایمنی بالا به دلیل تجویز و کنترل دندانپزشک
امکان سفیدی تدریجی و قابلکنترل
هزینه کمتر نسبت به لیزر
معایب:
نیاز به صرف زمان بیشتر برای رسیدن به نتیجه
احتمال فراموشی یا سهلانگاری در ادامه روند استفاده توسط بیمار
مواد سفیدکننده نسل جدید
مزایا:
کمترین آسیب به مینای دندان
کاهش حساسیت و در مواردی همراه با تقویت مینا
مناسب برای افرادی با حساسیت دندانی
معایب:
تأثیرگذاری ممکن است ملایمتر و کندتر از لیزر باشد
اثربخشی بیشتر در تغییر رنگهای خفیف تا متوسط
مراقبتهای بعد از سفید کردن دندان
برای حفظ نتیجه سفید شدن دندانها و جلوگیری از بازگشت تغییر رنگها، رعایت مراقبتهای پس از درمان بسیار اهمیت دارد. نکات زیر به شما کمک میکند تا سفیدی دندانهایتان مدت طولانیتری باقی بماند:
رعایت رژیم غذایی مناسب
پس از سفید کردن دندان، بهتر است مصرف موادی که باعث لکهگذاری میشوند محدود شود. نوشیدنیهایی مانند چای، قهوه، نوشابههای رنگی و آب میوههای صنعتی بهتر است به میزان کمتری استفاده شوند. همچنین خوردن غذاهای رنگی مثل زردچوبه، سسهای تیره و توت فرنگی باید به حداقل برسد تا از جذب رنگ در مینای حساس جلوگیری شود.
پرهیز از استعمال دخانیات
مصرف سیگار و قلیان، لکهگذاری مجدد روی دندانها را تسریع میکند. برای حفظ سفیدی بهتر است از مصرف این محصولات اجتناب کنید یا مصرف آنها را به حداقل برسانید.
بهداشت دهان و دندان
مسواک زدن منظم حداقل دو بار در روز با خمیردندانهای محافظ مینای دندان و استفاده از نخ دندان اهمیت ویژهای دارد. همچنین جرمگیری و پروفلاکسی دورهای توسط دندانپزشک به ماندگاری سفیدی کمک میکند.
استفاده از محصولات تکمیلی توصیهشده
گاهی پزشک معالج ممکن است برای حفظ نتیجه، استفاده از خمیردندانهای سفیدکننده یا دهانشویههای مخصوص پس از درمان را توصیه کند. این محصولات با فرمولاسیون ملایم به طولانیتر شدن سفیدی کمک میکنند.
انجام مراجعات دورهای
برای بررسی سلامت دندانها و نگهداری وضعیت سفید شدن، مراجعه منظم به دندانپزشک اهمیت دارد. در صورت نیاز میتوان جلسات ترمیمی کوچک نیز انجام داد تا اثر سفیدی حفظ شود.
رعایت این مراقبتها به شما کمک میکند تا لبخندی درخشانتر و سالمتر برای مدت طولانیتری داشته باشید و از نتایج بسیار خوب تکنولوژیهای جدید نهایت بهره را ببرید.
انتخاب بهترین روش برای شما
انتخاب روش مناسب سفید کردن دندان به عوامل متعددی بستگی دارد که در ادامه مهمترین آنها را بررسی میکنیم:
وضعیت سلامت دندانها
اگر مینای دندان شما نازک یا حساس است، بهتر است از روشهایی استفاده کنید که کمترین آسیب و حساسیت را ایجاد میکنند، مانند بلیچینگ خانگی با مواد نسل جدید. در مقابل، افرادی که دندانهای سالم و مقاومتری دارند، میتوانند از روشهای سریعتر و قویتر مانند بلیچینگ لیزری بهرهمند شوند.
میزان تغییر رنگ و دلخواهی نتایج
برای تغییر رنگهای سطحی و لکههای کوچک، میکروابریژن یا استفاده از محصولات خانگی ممکن است کافی باشد. اگر به دنبال سفید شدن قابلتوجه و چشمگیر هستید، روشهای کلینیکی مانند لیزر مناسبتر است.
بودجه و زمان
روشهای تخصصی مانند بلیچینگ لیزری هزینه بالاتری دارند ولی نتایج آنی و ماندگارترند. روشهای خانگی هزینه کمتر ولی زمانبرتری دارند و نیازمند صبر و پیگیری بیشتر هستند.
توصیه نهایی: مشاوره تخصصی
قبل از اقدام به سفید کردن دندان، حتماً با دندانپزشک یا متخصص زیبایی دندان مشورت کنید. پزشک با بررسی دقیق وضعیت دندانها، بهترین و ایمنترین روش را بر اساس نیازهای شما پیشنهاد خواهد داد.
