به گزارش خبرنگار مهر؛ حجت‌الاسلام علی مصباح یزدی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، در پنجمین کنگره بین‌المللی بزرگداشت علامه مصباح یزدی، که در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رجب و ایام موالید مبارک شعبانیه، بر ضرورت پاسداشت جایگاه علم، معرفت و عالمان دین تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تکریم شخصیت‌هایی که نماد دفاع آگاهانه از اسلام و ارزش‌های دینی بوده‌اند، وظیفه‌ای فرهنگی و دینی به شمار می‌رود، اظهار داشت: بزرگداشت چنین چهره‌هایی در حقیقت بزرگداشت ایمان، بصیرت و ایستادگی در برابر انحراف‌ها و تهدیدها است.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) با اشاره به نام‌گذاری دوازدهم دی‌ماه در تقویم جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان روز بصیرت و تجدید میثاق امت با ولایت، گفت: این روز یادآور حضور مسئولانه و غیرتمندانه ملت ایران در دفاع از مبانی انقلاب اسلامی و خون پاک بیش از ۲۰۰ هزار شهید گران‌قدر است و هر ساله به ما یادآوری می‌کند که این ملت همچنان پایبند آرمان‌های امام راحل، انقلاب اسلامی و اسلام ناب محمدی (ص) ایستاده است.

وی ادامه داد: ملت ایران بارها نشان داده است که برای حفاظت از میراث عظیمی که ریشه در تعالیم پیامبر اکرم (ص) دارد، از هیچ فداکاری‌ای دریغ نمی‌کند و آمادگی دارد در مسیر حراست از این دستاوردها، جان‌فشانی کند.

مصباح یزدی با اشاره به تحولات سال‌های اخیر و تجربه مقابله ملت ایران با تهدیدات مختلف، خاطرنشان کرد: در جریان دفاع همه‌جانبه در برابر هجمه‌های پیچیده دشمنان، چه در میدان نبرد نظامی و چه در عرصه جنگ نرم و شناختی، ملت ایران بار دیگر وفاداری خود را به پیمان الهی و عهدی که با خدا بسته است، به‌خوبی به نمایش گذاشت.

وی تأکید کرد: رمز عبور کشور از بحران‌ها و فشارهای گوناگون، بصیرت مردم و تبعیت آگاهانه آنان از رهنمودهای ولایت بوده است؛ مردمی که همواره با شناخت صحیح از شرایط، در بزنگاه‌های تاریخی تصمیم درست گرفته‌اند.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به جایگاه محوری ولایت در انسجام ملی، اظهار داشت: تجدید میثاق امت با ولایت، بیانگر این حقیقت اساسی است که ستون استواری و عامل پایداری ملت ایران در همه مقاطع تاریخی، ولایت فقیه بوده است. پیوند عمیق این نظام با سرچشمه هستی و هدایت الهی، عامل اصلی عبور موفق کشور از توفان‌های سهمگین دشمنی‌ها و چالش‌های درونی است.

وی افزود: ملت ایران امروز نیز همچنان بر این عهد استوار است و آماده است برای صیانت از این سرمایه الهی، هرگونه ایثار و فداکاری لازم را انجام دهد تا این امانت گران‌سنگ به نسل‌های آینده منتقل شود.

مصباح یزدی با اشاره به تقارن این ایام با سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: شهید سلیمانی نمونه کامل ولایت‌مداری و اخلاص بود؛ شخصیتی که هیچ‌گاه برای خود جایگاه ظاهری قائل نبود و همه توان و وجود خود را در مسیر انجام تکلیف الهی به کار گرفت و به همین دلیل نام و راه او ماندگار شد.

وی همچنین با یادآوری پنجمین سالگرد ارتحال علامه مصباح یزدی، خاطرنشان کرد: این عالم مجاهد، نمونه‌ای روشن از تعهد عمیق به اسلام، ولایت و ارزش‌های قرآنی بود. فهم عمیق ایشان از مسئله ولایت و تلاش مستمر برای تبیین عقلانی و دینی آن، همراه با ارتباط صریح و روشن با رهبر معظم انقلاب، از ویژگی‌های بارز شخصیت علمی و انقلابی ایشان به شمار می‌رود.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) در پایان با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این کنگره و شرکت‌کنندگان، گفت: حضور پرشور اندیشمندان، اساتید و علاقه‌مندان در این مراسم، نشان‌دهنده قدرشناسی جامعه از مفاخر دینی و معنوی است. امیدوارم همه ما بتوانیم در مسیر معرفت و عمل به راهی که پیامبر اکرم (ص)، اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) و علمای راستین دین به بشر نشان داده‌اند، گام برداریم و سهمی هرچند اندک در ادای دین به این بزرگان داشته باشیم.