هم افزایی مدیریت شهری و دانشگاه برای شکوفایی و نوآوری زنان

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی مشاور شهردار و رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، در نشست امضای این توافقنامه با اشاره به ظرفیتهای مشترک دو مجموعه اظهار کرد: میان شهرداری تهران و جهاد دانشگاهی زمینههای همکاری متعددی وجود دارد که بهشدت قابلیت همافزایی دارند؛ شهرداری یک سازوکار رسمی است که درآمد خود را از شهر تأمین کرده و باید آن را در مسیر خدمت به شهروندان هزینه کند؛ در کنار خدمات مرسوم بلدیه، حوزههای فرهنگی، اجتماعی و کارآفرینی نیز در سالهای اخیر بهعنوان وجوه جدید حکمرانی شهری به این مجموعه اضافه شدهاند.
وی تصریح کرد: مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران نیز از جمله حوزههایی است که اگرچه در گذشته در زمره خدمات پایه شهری قرار نداشت، اما امروز با رویکردهای نوین حکمرانی، به یکی از بخشهای اثرگذار مدیریت شهری تبدیل شده است؛ بنابراین همکاری با مجموعههایی مانند جهاد دانشگاهی که نگاه عملگرا، کاربردی و مبتنی بر پیوند نظر و عمل دارند، برای ما بسیار ارزشمند است.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران همچنین با اشاره به گفتوگوهای صورتگرفته برای تعریف پروژههای مشترک خاطرنشان کرد: فهرست گستردهای از زمینههای همکاری میان دو مجموعه احصا شده است، اما با توجه به بازههای زمانی مدیریت شهری و بودجهبندی سالانه، پس از انعقاد این توافقنامه تلاش میکنیم تمرکز خود را بر اجرای سه تا چهار پروژه اولویتدار، قابل تحقق و زودبازده قرار دهیم و همزمان برای پروژههای میانمدت و بلندمدت نیز برنامهریزی داشته باشیم.
اردبیلی با اشاره به حوزههای فعالیت مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران بیان کرد: این مرکز در پنج حوزه کاری فعالیت دارد که یکی از مهمترین آنها حوزه ظرفیتسازی و حمایت اجتماعی است؛ در ذیل این حوزه، اداره مهارتآموزی با چهار اداره تخصصی، مسئولیت توانمندسازی زنان شهر تهران را در عرصههایی مانند کارآفرینی و اشتغال بر عهده دارد.
وی ادامه داد: گروه اولویتدار ما زنان سرپرست خانوار شهر تهران هستند که حدود ۴۰ هزار نفر از آنان در سامانههای مربوطه ثبتنام شدهاند؛ برای این گروه، مدلهای متنوعی از خدمات شامل کارگاههای کسبوکار در مراکز توانمندسازی کوثر، مشاغل خانگی، بازارچههای خوداشتغالی، آموزشهای مهارتی و خدمات ۳۶۰ درجه ارتقای توانمندی و کیفیت زندگی ارائه میشود.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به رویکرد متفاوت مرکز زنان و خانواده نسبت به تعریف زنان سرپرست خانوار گفت: تعریف ما از زنان سرپرست خانوار، تعریفی وسیع و منعطف است؛ از نظر ما هر زنی که بار اصلی معیشت خانواده را بر دوش دارد یا تمایل دارد در تأمین آن نقش محوری ایفا کند، در این تعریف قرار میگیرد. این نگاه باعث شده زنان بدون نگرانی از قطع خدمات، بتوانند مسیر زندگی خود را طی کنند و همچنان از حمایتها و فرصتهای شغلی بهرهمند باشند.
اردبیلی افزود: در برگزاری بازارچهها نیز تلاش کردهایم از برچسبزنان سرپرست خانوار بر نامگذاری بازارچهها پرهیز کنیم و به جای استفاده از عنوان زنان سرپرست خانوار، از عناوینی مانند «بازارچه دستاوردهای زنان شهر تهران» استفاده خواهد شد تا از آسیبهای اجتماعی ناشی از انگزنی جلوگیری شود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای زنان زندانی رأیباز هم تصریحکرد: در سه سال گذشته بیش از ۵۰۰ نفر از زنان زندانی در دوران محکومیت وارد چرخههای کارآفرینی مرکز زنان و خانواده شدهاند؛ این افراد بدون برچسبگذاری، در محیطهای کاری طبیعی فعالیت کرده و فرآیند بازگشت اجتماعی و خانوادگی آنها بهصورت واقعی و مؤثر شکل گرفته است.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران بیان کرد: تنوع عرصههای فعالیت در حوزه نوآوری اجتماعی، کارآفرینی محلی و مشارکت مردمی، زمینه همکاریهای گستردهای را فراهم کرده است و تحقق چند پروژه موفق مشترک میتواند بستر مناسبی برای توسعه این همکاریها در سالهای آینده ایجاد کند.
گفتنی است، بر اساس این توافقنامه، طرفین در راستای اجرای پروژههای مطالعاتی، کاربردی، ترویجی و اجرایی، در چهار محور اصلی شامل توانمندسازی اقتصادی و فناورانه بانوان، توسعه اشتغال و کسبوکارهای خرد، خانگی و نوین، ترویج فرهنگ نوآوری و کارآفرینی زنان و همچنین سیاستگذاری، پایش و توسعه دادههای مشترک همکاری خواهند کرد. مدت اعتبار این توافقنامه یک سال شمسی تعیین شده است.
