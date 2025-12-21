۴۵ نماینده مجلس خواستار تسریع در تسویه مطالبات فرهنگیان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان دستگاه‌های اجرایی کشور را قرائت کرد که به شرح زیر است:



تذکر محمود طاهری نماینده شبستر و ۳۱ نماینده دیگر به وزیر میراث فرهنگی درباره لزوم انجام تعهدات این وزارتخانه بر اساس فصل شانزدهم برنامه هفتم



تذکر جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت به همراه ۴۵ نماینده دیگر به وزیر دادگستری درباره ضرورت اقدام در خصوص تنظیم سند تک‌برگ زمین کشاورزی و مسکونی روستاییان



تذکر احمد مرادی نماینده بندرعباس به همراه ۵۲ نماینده دیگر، به وزیر علوم درباره لزوم تأمین خوابگاه‌های دانشجویی در دانشگاه‌های سراسر کشور



تذکر مرادی به همراه ۵۰ نماینده دیگر به وزیر ارتباطات درباره لزوم عمل به تکلیف قانونی تأمین زیرساخت‌های توسعه اقتصاد دیجیتال و ذخیره‌سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و خارجی



تذکر سیدمحمد پاک‌مهر نماینده بجنورد به همراه ۴۳ نماینده دیگر به وزیر ارتباطات درباره لزوم اجرای تعهدات شبکه اینترنت



تذکر محمدرضا صباغیان بافقی نماینده بافق به همراه ۴۵ نماینده دیگر به رئیس جمهور درباره لزوم رسیدگی به عدم انجام تعهدات توسط شرکت‌های تأمین‌کننده منابع هدفمندسازی یارانه‌ها



تذکر صباغیان به همراه ۴۴ نماینده دیگر به وزیر آموزش و پرورش درباره لزوم تسریع در تسویه مطالبات فرهنگیان



تذکر شهین جهانگیری نماینده ارومیه به همراه ۳۷ نماینده دیگر به رئیس جمهور درباره لزوم برقراری عدالت و حذف تبعیض در ساختار اداری کشور برای ساماندهی کارکنان دولت



تذکر شهین جهانگیری به همراه ۳۲ نماینده دیگر به رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی درباره ضرورت ابطال بخشنامه غیرقانونی لغو مجوز صادرات سیب در ماه‌های آخر سال