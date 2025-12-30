به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی‌آتانی پیش از ظهر سه‌شنبه در تجمع بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی در قزوین اظهار کرد: حماسه نهم دی‌ماه در تاریخ ملت بزرگ ایران ریشه در هویت، ذات و اهداف نورانی این ملت دارد و باید هر ساله گرامی داشته شود.

وی با بیان اینکه حوادث سال ۸۸ صرفاً یک اعتراض یا انتقاد ساده نبود، افزود: دشمنان جمهوری اسلامی با طراحی پیچیده و سازمان‌یافته، تهدیدی آشکار را به بهانه اعتراض به نتایج انتخابات به اجرا گذاشتند که بعدها به یک جنگ پنهان و مستمر تبدیل شد.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین تصریح کرد: اگر حماسه نهم دی‌ماه رقم نمی‌خورد، این تهدید آشکار با طراحی پنهان دشمن پیوند می‌خورد و می‌توانست نتایج بسیار سختی برای کشور به همراه داشته باشد؛ از همین رو ۹ دی شایسته تجلیل و پاسداشت است.

وی دومین راهبرد دشمن را ایجاد انشقاق اجتماعی دانست و گفت: هدف دشمن این بود که مردم را مقابل یکدیگر قرار دهد و جامعه را دچار شکاف و نزاع داخلی کند، اما حضور به‌موقع ملت ایران هر دو نقشه دشمن را متوقف کرد.

سردار رفیعی‌آتانی تأکید کرد: حماسه نهم دی دعوای جریان‌های سیاسی نبود و هیچ‌کس اجازه ندارد این حماسه بزرگ مردمی را به سطح اختلافات جناحی تقلیل دهد؛ دستاورد اصلی آن، پاسخ اجتماعی و خرد جمعی مردم برای مقابله با براندازی نرم دشمن بود که به الگویی موفق تبدیل شد.

وی با اشاره به تجربه انقلاب‌های رنگی در برخی کشورها افزود: بسیاری از کشورها با همین سناریو دچار بحران و تغییر سرنوشت شدند، اما ملت ایران با بصیرت خود اجازه نداد گرفتار این بازی‌ها شود.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین حضور مردم در ۹ دی را متفاوت از سایر تجمعات سیاسی دانست و گفت: مردم نه برای جناح و جریان، بلکه برای انقلاب، رهبری و با شناخت مشترک از دشمن به میدان آمدند و همین موضوع، این حماسه را در تاریخ ملت ایران ماندگار کرد.

وی تثبیت انسجام ملی را از بزرگ‌ترین دستاوردهای نهم دی‌ماه عنوان کرد و افزود: ملت ایران با حضور خود قدرت ساخت و دشمنانی را که به فروپاشی نظام امید بسته بودند، ناامید کرد.

سردار رفیعی‌آتانی با برشمردن عناصر اصلی حماسه نهم دی‌ماه گفت: نقش بی‌بدیل رهبری، نقش آگاهانه مردم و پیوند این حماسه با فرهنگ عاشورا از عوامل اصلی شکل‌گیری این روز ماندگار بود؛ جسارت به ساحت اهل بیت (ع) موجب فوران غیرت دینی ملت ایران شد و مردم با الهام از فرهنگ عاشورایی به میدان آمدند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نهم دی نمونه‌ای موفق از راهبرد مردمی برای خنثی‌سازی نقشه‌های دشمن است و این تجربه امروز نیز می‌تواند چراغ راه مقابله با تهدیدات پیچیده باشد.