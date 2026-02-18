پرورش نسل تراز انقلاب، رسالت راهبردی مربیان تربیتی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی‌آتانی عصر چهارشنبه در جمع معلمان و مربیان پرورشی مناطق ۱۴گانه استان قزوین در اردوگاه یانس‌آباد اظهار کرد: پیامبر اکرم(ص) در سه سال نخست بعثت، با تربیت چهره‌به‌چهره یاران خود، هسته اولیه یک تحول بزرگ تمدنی را شکل داد و با پرورش نیروهای مؤمن و آگاه، مسیر گسترش رسالت الهی را هموار کرد.

وی افزود: پیامبر اسلام(ص) با تربیت نیروهایی همچون امیرالمؤمنین علی(ع)، حضرت خدیجه(س)، ابوذر و جعفر طیار، الگوی کار تشکیلاتی و تربیت نیروی انسانی را به جهان اسلام ارائه داد؛ الگویی که بر پایه انسان‌سازی و آماده‌سازی نیروهای مؤمن برای حضور در میدان جامعه استوار بود.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین با اشاره به نقش یاران امیرالمؤمنین(ع) همچون مالک اشتر و عمار یاسر گفت: این چهره‌ها محصول تربیت مکتب ولایت بودند و تمام تلاش خود را برای معرفی حقیقت ولایت به جامعه به کار گرفتند.

وی ادامه داد: در دوران نهضت اسلامی نیز امام خمینی(ره) با تربیت شاگردان برجسته در حوزه علمیه، جریان انقلاب را به سراسر کشور گسترش داد. بسیاری از مجتهدان و شخصیت‌های برجسته انقلابی که در اقصی نقاط ایران به تبیین اندیشه‌های امام پرداختند، محصول همان مکتب تربیتی بودند.

رفیعی‌آتانی تصریح کرد: شهید مطهری نمونه‌ای از شاگردان برجسته امام بود که با حضور در دانشگاه‌ها، پل ارتباطی میان حوزه و دانشگاه شد و نقش مهمی در انتقال معارف انقلاب به نسل جوان ایفا کرد.

وی با اشاره به نقش تربیتی علما در شکل‌گیری فرماندهان دفاع مقدس گفت: بسیاری از فرماندهان بزرگ جنگ تحمیلی، از جمله شهیدان باکری، زین‌الدین، صیاد شیرازی و دیگر فرماندهان سپاه و ارتش، متأثر از مکتب تربیتی علمای دینی و شاگردان امام بودند و در همین مسیر رشد یافتند.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین تأکید کرد: امروز نیز استمرار گفتمان انقلاب اسلامی و تحقق آرمان‌های آن بر دوش مربیان و معلمان مؤمن و انقلابی است و نظام اسلامی انتظار دارد که نسل آینده در تراز انقلاب اسلامی تربیت شود.

وی خاطرنشان کرد: کار تشکیلاتی یعنی تربیت نیروهایی که بتوانند پیام انقلاب و ولایت را به جامعه منتقل کنند؛ همان‌گونه که در صدر اسلام و در دوران انقلاب اسلامی این مسیر طی شد.