جوانی: ۹ دی اوج ایستادگی و بصیرت ملت ایران در تاریخ انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یداله جوانی صبح سه شنبه در آئین گرامیداشت حماسه ۹ دی اظهار کرد: بینظیر است که در طول نزدیک به نیم قرن، ملت ایران در مقاطع مختلف حماسههایی آفریده است که جهانیان را به شگفتی وا داشته است. درود بر چنین ملتی که بخشی از آن، با ایمان، مجاهدت و الهامگیری از خدا، رمز و راز تفاوت خود را با دیگر ملتها در عصر حاضر و تاریخ اسلام نشان داده است.
وی افزود: همانگونه که رهبر کبیر انقلاب اسلامی فرمودند، مردم ما برترند؛ مردمی عهددار پیامبر و اهل ایماناند و با گذشت دهها سال، صدق این کلام در عمل ثابت شده است. این ملت با حضور بهموقع در صحنههای مختلف و انجام وظایف خود، فضیلتها و برتریهای خود را بارها به اثبات رساندهاند.
سردار جوانی ادامه داد: سال ۱۳۸۸، سالی پرحادثه بود. دشمنان با طراحی فتنه، تلاش کردند شکاف و اختلافی میان مردم و ولایت ایجاد کنند و با استفاده از انتخابات بهانهای برای ضربه به اصل نظام پیدا کنند. اما مردم ایران، با تحلیل درست صحنه و شناخت حق از باطل، با حضور گسترده در صحنه، یک حماسه تاریخی آفریدند. این مردم با مشاهده حوادث و دسیسهها، به نقشه دشمن پاسخ دادند و پیوند عمیق و ناگسستنی خود با آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت را نشان دادند. روز ۹ دی، اوج بصیرت و شناخت ملت ایران است.
وی تشریح کرد: این حوادث نشان داد که طراحیهای دشمنان، حتی اگر بیش از یک دهه طول بکشد، نمیتواند ملت ایران را گمراه کند. به طوری که مقام معظم رهبری فرمودند: «در ۹ دی، دست قدرت خدا و روح حسین بن علی (ع) در میان بود». هدایت و حضور الهی، ملت ایران را به مسیر درست هدایت کرد و خطاهای گذشته مسلمانان در صدر اسلام تکرار نشد. روز ۹ دی بهعنوان روز بصیرت، روز میثاق با ولایت و پاسداشت ارزشها تثبیت شد و درس بزرگی برای دشمنان ایران شد.
معاون سیاسی سپاه حضرت پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد: دشمنان خارجی، از جمله آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی، طی سالها تلاش کردهاند با ایجاد اختلاف، فشار اقتصادی، فتنههای داخلی و جنگ نرم، مردم ایران را از مسیر انقلاب منحرف کنند. جنگ ۱۲ روزه نیز یکی از این اقدامات دشمن بود که با مشارکت ناتو، رژیم صهیونیستی و آمریکا طراحی شد. اما ملت ایران با حضور بهموقع، انسجام و اتحاد با ولایت، این توطئهها را نیز ناکام گذاشتند. این حماسه نه تنها در ایران، بلکه در اندیشکدهها و مراکز مطالعات راهبردی غرب، اروپا و آمریکا مورد بررسی و تحسین قرار گرفت.
وی بیان کرد: در نهایت، تاریخ نشان میدهد که ملت ایران با پیوند الهی و انسجام ملی، همواره در برابر دسیسهها و طراحیهای پیچیده دشمنان، ایستاده و شکستناپذیر بوده است. روز ۹ دی، یادآور این واقعیت است که بصیرت، ایمان و تکیه بر ولایت، رمز موفقیت و تداوم انقلاب اسلامی است.
