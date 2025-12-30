انفجار گاز در کلاک نو یک مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید قدمی گفت: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع انفجار گاز در کلام نو، بلوار کارگر مطلع شدیم، که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۱۶ و ۲۱ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه در طبقه دوم یک ساختمان دو طبقه به متراژ حدود ۶۵ متر مربع رخ داد که بر اثر شدت انفجار موجب تخریب شیشه‌ها گردید.

معاون عملیات و امور ایستگاههای سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج بیان کرد: این انفجار یک مصدوم مذکر حدوداً ۶۰ ساله در بر داشت که توسط نیروهای عملیاتی تحویل عوامل اورژانس گردید.

قدمی خاطرنشان کرد: برای امداد رسانی به این حادثه هشت نفر نیروی عملیاتی به همراه ۴ دستگاه خودرو امدادی به محل اعزام شدند.