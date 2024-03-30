انفجار گاز در گلشهر یک مصدوم بر جا گذاشت

مهدی سمیعی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ از انفجار گاز در یک واحد مسکونی واقع در بلوار حدادی ۴۵ متری گلشهر مطلع شدیم.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج افزود: بلافاصله ۱۴ نفر نیروی عملیاتی از ایستگاه‌های ۱۰۲ و ۱۲۳ به همراه چهار دستگاه خودروی امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: این انفجار در طبقه همکف یک ساختمان ویلایی به متراژ حدوداً ۹۰ متر رخ داد که منجر به تخریب شیشه‌های ملک مذکور شد.

سمیعی خاطرنشان کرد: انفجار فوق یک مصدوم (مونث حدوداً ۴۵ ساله) در بر داشت که با کمک آتش نشانان تحویل عوامل اورژانس و موقعیت حادثه ایمن سازی شد.