  1. استانها
  2. البرز
۱۱ فروردین ۱۴۰۳، ۲۲:۱۷

انفجار گاز در گلشهر یک مصدوم بر جا گذاشت

انفجار گاز در گلشهر یک مصدوم بر جا گذاشت

کرج- سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از انفجار گاز در ۴۵ متری گلشهر خبر داد و گفت: این حادثه یک مصدوم بر جا گذاشت.

مهدی سمیعی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ از انفجار گاز در یک واحد مسکونی واقع در بلوار حدادی ۴۵ متری گلشهر مطلع شدیم.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج افزود: بلافاصله ۱۴ نفر نیروی عملیاتی از ایستگاه‌های ۱۰۲ و ۱۲۳ به همراه چهار دستگاه خودروی امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: این انفجار در طبقه همکف یک ساختمان ویلایی به متراژ حدوداً ۹۰ متر رخ داد که منجر به تخریب شیشه‌های ملک مذکور شد.

سمیعی خاطرنشان کرد: انفجار فوق یک مصدوم (مونث حدوداً ۴۵ ساله) در بر داشت که با کمک آتش نشانان تحویل عوامل اورژانس و موقعیت حادثه ایمن سازی شد.

کد مطلب 6065704

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه