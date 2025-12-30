تردد روان در محور چالوس؛ ترافیک پرحجم در آزادراه تهران–کرج

داریوش باقرجوان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی محورهای مواصلاتی استان البرز اظهار کرد: در حال حاضر کلیه محورهای مواصلاتی استان فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و تردد در شرایط عادی در حال انجام است.
وی با بیان اینکه وضعیت ترافیکی محورهای شمالی استان مطلوب است، افزود: تردد در محور چالوس و همچنین آزادراه تهران شمال در هر دو مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز در ادامه درباره وضعیت آزادراههای پرتردد استان گفت: در آزادراه تهران–کرج–قزوین، محدوده پلیسراه مهرشهر با ترافیک پرحجم مواجه است و در آزادراه قزوین–کرج–تهران نیز حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، ترافیک بهصورت نیمهسنگین گزارش میشود.
باقرجوان در پایان خاطرنشان کرد: سایر محورهای مواصلاتی استان البرز دارای بار ترافیکی عادی و روان بوده و مشکلی در تردد خودروها وجود ندارد.
