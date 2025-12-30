  1. استانها
  اصفهان
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶

تردد روان در آزادراه کاشان-نطنز

کاشان - بعد از بارندگی و بارش برف در آزادراه کاشان-نطنز، تردد در این محور روان گزارش شده است.

کد خبر 6707602

