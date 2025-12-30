به گزارش خبرگزاری مهر، رضا انصاری مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: در ۹ ماهه امسال بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ واحد تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی کشور به بهره برداری رسید که تعداد هزار و ۳۰۷ واحد تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و ۷۹۶ واحد در شهرکهای صنعتی غیردولتی بود.
وی ادامه داد: واحدهای به بهره برداری رسیده در شهرکها و نواحی صنعتی دولتی زمینه اشتغال ۱۸ هزار و ۹۴۸ نفر و در شهرکهای غیردولتی زمینه اشتغال ۸ هزار و ۴۷۹ نفر را فراهم آورده است.
انصاری اضافه کرد: بررسی روند سرمایه گذاری واحدهای به بهره برداری رسیده در شهرکها و نواحی صنعتی دولتی نشان میدهد که این رقم در ۹ ماهه ۱۴۰۴ حدود ۴۹ همت و در ۹ ماهه سال قبل آن (۱۴۰۳) حدود ۴۱ همت بوده است که رشد حدود ۲۰ درصدی را به دنبال داشته است.
بر اساس اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، وی افزود: واحدهای به بهره برداری رسیده در رشته صنعتهایی از جمله غذایی و آشامیدنی، نساجی، سلولزی، شیمیایی، کانی فلزی و غیر فلزی، خدمات و برق و الکترونیک بوده است.
معاون وزیر صمت گفت: بر اساس برآوردهای کارشناسی، هر شغل مستقیم ایجادشده در شهرکها و نواحی صنعتی بهطور متوسط زمینه ایجاد دو شغل غیرمستقیم در زنجیره تأمین، حملونقل و خدمات وابسته را فراهم میکند. از اینرو در مجموع شهرکهای صنعتی کشور بستر ساز حدود ۸۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم طی ۹ ماهه امسال در سطح کشور شده است.
