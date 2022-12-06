جزئیات احیای صنایع راکد/ برای احیای واحدها چقدر سرمایه گذاری شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مسئولان صنعتی کشور، ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد، شامل ۶ هزار و ۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۵ هزار و ۲۵۳ واحد در خارج از آن‌ها شناسایی شده است که طبق برنامه ریزی های انجام شده، مقرر است طی سال جاری یک هزار و ۹۸۷ واحد تولیدی راکد احیا شوند و در همین راستا نیز ۳۵ هزار و ۷۶۶ شغل ایجاد و یا تثبیت شود.

بر همین مبنا نیز بررسی آخرین وضعیت احیای واحدهای تولیدی راکد در کشور نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه ۸۶۰ واحد تولیدی راکد به چرخه تولید بازگشته اند که در مجموع این واحدها برای ۱۶ هزار و ۲۲۲ نفر اشتغالزایی و یا تثبیت شغل صورت داده است.

بنابراین تاکنون ۴۳ درصد از برنامه تدوین شده برای احیای واحدهای راکد و ۴۵ درصد از مجموع اشتغال مورد نظر از محل این برنامه عملیاتی شده است.

همچنین برای احیای این تعداد واحد راکد، بیش از ۴ هزار و ۳۴۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری انجام شده است که از این میزان ۳ هزار و ۹۴۴ میلیارد تومان در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۴۳۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تومان نیز در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده است.

وضعیت احیای واحدهای راکد از ابتدای سال تا پایان آبان ۱۴۰۱ تعداد واحدهای احیا شده ۸۶۰ واحد اشتغال ایجاد شده ۱۶ هزار و ۲۲۲ نفر سرمایه گذاری انجام شده ۴ هزار و ۳۴۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان مجموع واحدهای احیا شده از ابتدای دولت سیزدهم ۲ هزار و ۱۸۰ واحد

بر همین اساس نیز ۶۹۳ واحد در محدوده شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۱۶۵ واحد نیز در خارج از این محدوده‌ها احیا که ۱۳ هزار و ۲۰۴ شغل داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۳ هزار و ۱۸ شغل نیز خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور ایجاد و یا تثبیت شده اند.

رشته صنایع شیمیایی با ۲۲۴ واحد، فلزی با ۱۸۵ واحد و کانی غیرفلزی با ۱۴۳ واحد، به ترتیب بیشترین تعداد راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی را از ابتدای امسال به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا پایان آبان ماه در مجموع ۲ و ۱۸۰ واحد تولیدی راکد احیا شده است که از این میزان یک هزار و ۳۲۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۰ می‌شود.

جزئیات مشکلات واحدهای راکد کمبود نقدینگی ۴۴ درصد نبود تقاضا و بازار ۱۶ درصد کمبود مواد اولیه ۱۱ درصد فرسودگی ماشین آلات ۱۰ درصد مشکلات حقوقی ۹ درصد مشکلات زیرساختی ۸ درصد مشکلات مالکیتی و سهامداری ۲ درصد

طبق اعلام مسئولان صنعتی، ۴۴ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۶ درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۱۱ درصد مشکل کمبود مواد اولیه، ۱۰ درصد مشکل فرسودگی ماشین آلات، ۹ درصد مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه‌ها، ۸ درصد مشکلات زیرساختی و ۲ درصد مشکلات مالکیتی و سهامداری دارند.

لازم به ذکر است، وزارت صمت طرح «افزایش ظرفیت تولید» را در دو بخش احیای واحدهای تعطیل با هدف گذاری یک هزار و ۹۸۷ واحد و رشد ظرفیت ۳ هزار و ۳۰۰ واحد نیمه تعطیل با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت در دستور کار قرار داده است.

گفتنی است، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۹ شهرک و ۳۴۰ ناحیه صنعتی و پنج منطقه ویژه اقتصادی در حال بهره برداری، ۸۵ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۴۰ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ۲ مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم افزاری، ۱۰۰ هزار و ۵۸ قرارداد منعقده و بهره برداری از ۴۹ هزار و ۸۸۲ واحد صنعتی و سه‌هزار و ۲۷۰ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۹۸ هزار و ۵۹۵ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.