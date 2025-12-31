ساختار جدید دانشگاه فرهنگیان؛ افقی روشن برای دانشجویان

یادداشت میهمان _ صادق رشیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان تهران: تجربه تاریخی از زمان شکل شکل‌گیری دانشگاه در جهان، نشان داده است نوآوری و روزآمدی در ساختار یک نظام دانشگاهی، بر رشد، توسعه و پیشرفت علمی کشورها مؤثر بوده است و طبعاً هرگونه رقابت و پیشتازی برای رسیدن به اهداف تعریف شده و نیز بقا و استمرار هویت و محتوای یک نظام آموزشی، مستلزم نوآوری و تغییر در ساختار به فراخور نیازهای معاصر است.

بسیاری از کشورهای پیشرو در علم و فناوری، آموزش و پرورش، کشورهایی هستند که سعی کردند نوآوری را در همه سطوح و ابعاد سازمانی خود به کار گیرند. یکی از اصلی‌ترین و حائز اهمیت‌ترین ارکان و مؤلفه‌های نوآوری در امر تربیت معلم و مربی در هر کشوری دانشگاه‌ها هستند و بسیاری از دانشگاه‌ها در کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه سعی کردند نوآوری را در ساختار آموزشی، پژوهشی و سازمانی خود به کار برده و تحول آفرین باشند.

دانشگاه نوآور مناسب‌ترین بستر برای نائل شدن به اهداف و مأموریت‌های ویژه خود است. نوآوری و هرگونه تغییر در ساختار یک دانشگاه بدون شک نمی‌تواند تأثیری منفی بر اهداف و چشم اندازهای تعریف شده آن بگذارد چرا که تغییر ساختار در واقع به منظور برداشتن موانعی است که از نظر اجرایی، روند پیشرفت و توسعه را محدود و مسدود کرده است.

روشن است که در ساختار فعلی دانشگاه فرهنگیان، اساساً مدیریت یک مجموعه آموزشی در قالب پردیس و مرکز با دارا بودن بیش از دو هزار دانشجو در سطح پردیس‌ها و مراکز و ۱۶ هزار دانشجو در سطح دانشگاه فرهنگیان استان تهران، نمی‌تواند با یک رئیس و یک معاون هماهنگی به نتایج مطلوب آموزشی، پژوهشی و پرورشی دست یابد و بخش عمده زمان مدیریت صرفاً صرف اداره امور اجرایی می‌شود و در این میان فرصت و شرایط مناسب برای تحقق اهداف پژوهشی، فرهنگی و آموزشی فراهم نیست.

پس طبعاً مطالبات فرهنگی، تربیتی و آموزشی دانشجویان و استادان دانشگاه فرهنگیان با ساختار فعلی بر زمین می‌ماند و این در حالی است که تغییر در ساختار و تحقق اجرای ساختار جدید، حوزه‌های آموزشی-پژوهشی و فرهنگی-دانشجویی در سطح بالاتری به صورت تخصصی و متمرکز به عنوان دو معاونت مهم در یک دانشکده، به نتایج پر بار و ثمربخشی سوق خواهد داد و بخشی از بار اجرایی مدیریت منابع انسانی، رفاهی و عمرانی بر دوش تشکیلات بالادستی خواهد بود.

طبعاً مدیریت حوزه‌های فرهنگی و آموزشی به صورت تخصصی، دانشگاه را به اهداف عالی و آنچه که تحت عنوان تربیت معلم تراز یاد می‌شود نزدیک تر می‌کند.

ساختار جدید دانشگاه فرهنگیان بر پایه تفکر بنیادی و اساسی و اصلی دانشگاه و مأموریت ویژه آن تنظیم شده است و کمبود فضای فیزیکی دلیل و منطق قابل قبولی برای عدم تحقق این ساختار به عنوان یک راهبرد کلان جهت روشن‌تر کردن افق آینده دانشگاه نیست. بلکه صرفاً یک محدودیت است که بی تردید مرتفع خواهد شد.

ساختار جدید دانشگاه، برای استاندارد سازی فضای آموزشی دانشگاه است و مهم‌ترین بستر برای ارتقای سطح کیفی دانشگاه فرهنگیان است. ارتقای رنکینگ و جایگاه علمی تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان به عنوان مرجع تربیتی در سطح عالی، امروز نیازمند چنین تغییری است و قطعاً راه برگشتی برای بازگشت به گذشته وجود ندارد.

بازگشت به گذشته باید به معنای حفظ و صیانت از هویت اصلی دانشگاه یعنی تربیت معلم با محوریت تداوم تفکر اسلامی، عدالت‌خواه و فکور باشد نه تاکید و اصرار بر یک ساختار محدودی که در زمان خودش برای جامعه آماری کوچک‌تری طراحی شده بود. بنابراین تغییر ساختار هیچ‌گونه منافاتی با هویت دانشگاه، شعار دانشگاه و مأموریت دانشگاه ندارد. بلکه اساساً همه آرمان‌های این دانشگاه مهم و بزرگ با یک سازوکار توسعه یافته و امیدوار کننده برای تداوم و بقای دانشگاه برای آیندگان طراحی شده و خوشبختانه مورد استقبال اکثریت اندیشمندان و استادان دانشگاه قرار گرفته است.

اگرچه هرگونه تغییری در ابتدا با چالش‌هایی مواجه است، اما به تدریج چالش‌های در پیش رو با ساماندهی درست و رفع موانع، برطرف خواهد شد و این امر برای رسیدن به یک نظام جدید آموزشی و تربیتی با استمرار هویت و اهداف اصلی آن طبیعی است. متهم کردن ساختار جدید دانشگاه فرهنگیان به یک امر مغایر با تربیت معلم، یک جهت‌گیری خام و بدون مطالعه است و برای تبیین و تنویر افکار عموم، نیازمند مناظره و گفت‌و گو با متخصصین است.

بنابراین برای رفع موانع پیشرفت تربیت معلم در یک قالب جدید و وفادار به اصول کلی تعلیم تربیت کشور، پیشنهادات علمی، رهنمودهای عالمانه و عاری از برخوردهای سلیقه‌ای لازم است. ‌