ترددهای دریایی بندر شهید حقانی ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی کلیه ترددهای دریایی از مسیر بندر شهید حقانی به مقصد جزایر قشم و هرمز تا اطلاع ثانوی تعطیل شد.
بر اساس اعلام مرکز ترددهای دریایی هرمزگان، شناورداران باید به جد از تردد بپرهیزند.
بندرعباس- ترددهای دریایی بندر شهید حقانی به مقصد قشم و هرمز به دلیل شرایط نامساعد جوی تعطیل شد.
