  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۹

ترددهای دریایی بندر شهید حقانی ممنوع شد

ترددهای دریایی بندر شهید حقانی ممنوع شد

بندرعباس- ترددهای دریایی بندر شهید حقانی به مقصد قشم و هرمز به دلیل شرایط نامساعد جوی تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی کلیه ترددهای دریایی از مسیر بندر شهید حقانی به مقصد جزایر قشم و هرمز تا اطلاع ثانوی تعطیل شد.

بر اساس اعلام مرکز ترددهای دریایی هرمزگان، شناورداران باید به جد از تردد بپرهیزند.

کد خبر 6707349

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها