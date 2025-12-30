ترددهای دریایی بندر شهید حقانی ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی کلیه ترددهای دریایی از مسیر بندر شهید حقانی به مقصد جزایر قشم و هرمز تا اطلاع ثانوی تعطیل شد.

بر اساس اعلام مرکز ترددهای دریایی هرمزگان، شناورداران باید به جد از تردد بپرهیزند.