به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، در شمال غربی استان چینگهای، خارج از گولموند، واحدی شامل مجموعهای از تانکهای سفید آماده بهرهبرداری است که هوا را فشرده کرده و تا دمای ۱۹۴- درجه سلسیوس سرد میکند.
در این دما، هوا به مایع تبدیل میشود و هنگام آزاد شدن، حجم آن تا ۷۵۰ برابر افزایش مییابد. این انرژی عظیم با هماهنگی کامل توربینها را به حرکت درآورده و برق تولید میکند. این واحد که به The Super Air Power Bank مشهور است، توسط شرکت «چاینا گرین دولوپمنت اینوستمنت» و همکاری انستیتو فنی فیزیک و شیمی آکادمی علوم چین ساخته شده است.
طبق گزارش نشریه ساوث چاینا مورنینگ پست، The Super Air Power Bank بزرگترین مخزن ذخیره انرژی هوای مایع جهان است و میتواند در هر چرخه تخلیه ۶۰۰ هزار کیلووات ساعت برق ارائه دهد. سالانه حدود ۱۸۰ میلیون کیلووات ساعت برق تولید میکند که برای تأمین انرژی ۳۰ هزار خانه کافی است. این واحد به گونهای طراحی شده تا هنگامی که منابع تجدیدپذیر مانند باد و خورشید فراوان هستند، برق ذخیره کند و هنگام افزایش تقاضا انرژی خود را آزاد کند.
The Super Air Power Bank با استفاده از کمپرسورها، هوا را تصفیه و تحت فشار قرار داده و به شکل مایع در مخازن ذخیره میکند. برای آزادسازی انرژی، مایع خنک گرم شده و بخار حاصل، یک منبسطکننده را به حرکت درآورده و ژنراتور را میچرخاند. این واحد انرژی خود را از یک مزرعه فتوولتائیک ۲۵۰ هزار کیلوواتی که تا صحرای گوبی امتداد دارد، برداشت میکند.
راندمان ذخیرهسازی سرد این واحد بیش از ۹۵ درصد و راندمان رفت و برگشت آن بیش از ۵۵ درصد است، که آن را به نمونهای پیشرفته در مدیریت انرژی پاک و پایدار تبدیل میکند.
