به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید اسماعیل موسوی سهشنبه شب در مراسم بزرگداشت ۹ دی که در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) شهر محمودآباد برگزار شد، با بیان اینکه «ایامالله» روزهایی هستند که نشانههای قدرت الهی در جامعه آشکار میشود، اظهار کرد: حماسه ۹ دی و پیروزی در جنگ ۱۲ روزه از مصادیق روشن ایامالله در تاریخ ایران اسلامی به شمار میروند.
وی با اشاره به میلاد باسعادت امام جواد (ع) افزود: هرجا نشانهای از حق، هدایت و دست قدرت الهی دیده شود، آن روز در زمره ایامالله قرار میگیرد و تاریخ انقلاب اسلامی سرشار از این روزهای الهی است.
امام جمعه محمودآباد با بیان اینکه ستون اصلی شکلگیری حماسهها در ایران اسلامی، مردم هستند، تصریح کرد: مردم بر پایه ایمان، عدالتخواهی، آزادیطلبی، دفاع از مظلوم و حفظ ارزشها، همواره در میدان حاضر بودهاند و نقش اصلی را در خلق حماسهها ایفا کردهاند.
موسوی دومین رکن اساسی شکلگیری حماسهها را رهبری حکیم و آگاه دانست و گفت: بسیاری از کشورها مسلمان هستند، اما به دلیل نداشتن رهبری الهی و بصیر، انقلابهایشان استمرار نداشته است؛ در حالی که در ایران اسلامی، وجود رهبری حکیم و شجاع، عامل هدایت و انسجام مردم بوده است.
وی با اشاره به حوادث سال ۱۳۸۸، فتنه آن سال را مصداق جنگ نرم دشمن دانست و افزود: در فتنه ۸۸، دشمن با تحریف، شایعهسازی و فشارهای داخلی و خارجی وارد میدان شد، اما با بصیرت مردم و روشنگری رهبر معظم انقلاب، این فتنه خنثی شد و حماسه ۹ دی رقم خورد.
مدیر دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین همچنین جنگ ۱۲ روزه را نمونهای از جنگ سخت دشمن علیه ایران اسلامی عنوان کرد و گفت: نقش فرماندهی و مدیریت رهبر معظم انقلاب در این جنگ بسیار برجسته بود؛ بهگونهای که با سرعت و قاطعیت، فرماندهی نیروها ساماندهی شد و روایت پیروزی از همان روزهای نخست در افکار عمومی تثبیت شد.
موسوی با قدردانی از نیروهای مسلح، بسیج، سپاه، ارتش و نیروی انتظامی تأکید کرد: امنیت امروز کشور مرهون آمادگی و اقتدار نیروهای مسلح و تبعیت کامل آنان از فرماندهی معظم کل قواست و دشمن باید بداند که ایران اسلامی همواره از نیروهای توانمند و جانبرکف برخوردار است.
وی در پایان با تأکید بر عبرتگیری از فتنهها خاطرنشان کرد: راه عبور از توطئههای دشمن، ایمان، اتحاد و همدلی، بصیرت و تبعیت از مقام معظم رهبری است و حماسههایی چون ۹ دی، چراغ راه آینده انقلاب اسلامی خواهند بود.
