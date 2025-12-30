به گزارش خبرنگار مهر، وحید خرمی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه احیا و بهسازی آب‌بندان لیچاه و در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: از مجموع آب‌بندان‌های موجود در استان، حدود هزار هکتار دارای خاک حاصلخیز و با ارزش اقتصادی است که امکان استفاده از آن‌ها در قالب ماده ۴۳ قانون تأمین مالی دولت برای اجرای پروژه‌ها فراهم شده است.

وی افزود: از این هزار هکتار شناسایی‌شده، در بخشی از پروژه‌ها اقدامات اجرایی انجام شده و پیشرفت فیزیکی آن‌ها به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده و بخشی دیگر نیز به‌تازگی وارد فاز اجرایی شده‌اند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان با اشاره به پروژه آب‌بندان لیچاه تصریح کرد: آب‌بندان لیچاه با مساحتی حدود ۹۷ هکتار، یکی از پروژه‌های مهم در دست اجراست که تاکنون نزدیک به یک‌سوم عملیات اجرایی آن به پایان رسیده است.

خرمی ادامه داد: برآورد ارزش ریالی عملیات باقی‌مانده این پروژه با نرخ‌های امروز، حدود ۴۰ میلیارد تومان است، اما در اجرای این طرح از اعتبارات دولتی استفاده نشده و بر اساس ماده ۴۳ قانون، خاک حاصلخیز موجود در محل پروژه به‌عنوان آورده به پیمانکار واگذار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برای سایر آب‌بندان‌های استان که امکان استفاده از ظرفیت ماده ۴۳ را ندارند، اجرای پروژه‌ها نیازمند تأمین اعتبارات دولتی است که طی سال‌های گذشته در چارچوب برنامه‌های مشخص دنبال شده و روند آن ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان در پایان گفت: اطلاعات و آمار دقیق‌تر مربوط به هر یک از پروژه‌ها از سوی کارشناسان مربوطه قابل ارائه است.