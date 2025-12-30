معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان بوشهر معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر سه شنبه در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات ارزشمند سرهنگ خضری تنگستانی، وی را فردی توانمند دانست که در مدت مسئولیت خود با تلاش شبانه‌روزی، نقش مهمی در هماهنگی و ارتقا کیفیت خدمات پلیس استان ایفا کرده است و در ادامه، سرهنگ زارعی را به عنوان معاون هماهنگ کننده انتظامی استان معرفی کرد.

