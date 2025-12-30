  1. استانها
معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان بوشهر معارفه شد

بوشهر- در آئینی، سرهنگ احمد زارعی به عنوان معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان بوشهر معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر سه شنبه در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات ارزشمند سرهنگ خضری تنگستانی، وی را فردی توانمند دانست که در مدت مسئولیت خود با تلاش شبانه‌روزی، نقش مهمی در هماهنگی و ارتقا کیفیت خدمات پلیس استان ایفا کرده است و در ادامه، سرهنگ زارعی را به عنوان معاون هماهنگ کننده انتظامی استان معرفی کرد.

در این آئین با حضور فرمانده انتظامی استان بوشهر از زحمات و تلاش‌های صادقانه سرهنگ خضری تنگستانی معاون سابق هماهنگ کننده تقدیر شد و سرهنگ احمد زارعی با حکم فرمانده فراجا به عنوان معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان بوشهر منصوب شد.

