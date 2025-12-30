فارس فردا چهارشنبه ۱۰ دی ماه تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا انصاری گفت: به استناد مصوبه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان، فردا چهارشنبه دهم دی ماه، همه دستگاه‌های اجرایی شامل مؤسسات عمومی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تعطیل هستند.

وی ادامه داد: مراکز خدمات‌رسانی بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها اورژانس و مراکز امدادی و اتفاقات و مراکز خدمات جاده‌ای و بخش‌های نوبت کاری، آتش‌نشانی‌ها، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی، مراکز تأمین کالاهای ضروری و بخش عملیاتی ادارات پستی مطابق روال عادی ارائه خدمت می‌دهند و از این موضوع مستثنی هستند.

انصاری افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند نسبت به خاموش بودن سیستم‌های گرمایشی و روشنایی نظارت کامل را داشته باشند.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس تصریح کرد: امتحانات نهایی مدارس و دانشگاه‌ها برقرار است.