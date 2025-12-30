  1. استانها
  2. فارس
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

فارس فردا چهارشنبه ۱۰ دی ماه تعطیل شد

فارس فردا چهارشنبه ۱۰ دی ماه تعطیل شد

شیراز-سرپرست معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس گفت: به استناد مصوبه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان، فردا چهارشنبه دهم دی ماه، همه دستگاه‌های اجرایی و مدارس تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا انصاری گفت: به استناد مصوبه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان، فردا چهارشنبه دهم دی ماه، همه دستگاه‌های اجرایی شامل مؤسسات عمومی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تعطیل هستند.

وی ادامه داد: مراکز خدمات‌رسانی بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها اورژانس و مراکز امدادی و اتفاقات و مراکز خدمات جاده‌ای و بخش‌های نوبت کاری، آتش‌نشانی‌ها، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی، مراکز تأمین کالاهای ضروری و بخش عملیاتی ادارات پستی مطابق روال عادی ارائه خدمت می‌دهند و از این موضوع مستثنی هستند.

انصاری افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند نسبت به خاموش بودن سیستم‌های گرمایشی و روشنایی نظارت کامل را داشته باشند.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس تصریح کرد: امتحانات نهایی مدارس و دانشگاه‌ها برقرار است.

کد خبر 6707574

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • زارع IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      13 2
      پاسخ
      پس کارگر بدبخت چی
    • محمد IR ۲۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      6 0
      پاسخ
      حتماً هوا برای ان بقیه افراد که قرار شد سرکار باشند فرق میکنه
    • هامی IR ۰۷:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      پس چرا بانک رفاه تعطیل نیست؟؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها