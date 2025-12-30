  1. استانها
شریفی: امتحانات نهایی مدارس استان سمنان برقرار است

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به مصوبه تعطیلی مدارس استان همزمان با چهارشنبه دهم دیماه ۱۴۰۴ گفت: امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم طبق برنامه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در آموزش و پرورش سمنان با اشاره به تعطیلی مدارس و ادارات همزمان با روز چهارشنبه دهم دیماه ۱۴۰۴ بیان کرد: بر اساس مصوبه استانداری سمنان مدارس فردا تعطیل است.

وی با بیان اینکه علیرغم این مصوبه کماکان امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم برگزار می‌شود، افزود: امتحانات داخلی مدارس استان سمنان اما فردا لغو است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین گفت: امتحانات نهایی داوطلبان آزاد هم به قوت خود باقی است.

شریفی همچنین با بیان اینکه تصمیم گیری درباره زمان برگزاری امتحانات لغو شده، با شورای مدرسه است، افزود: تصمیمات نهایی متعاقباً از سوی مدارس به اطلاع دانش‌آموزان و اولیا خواهد رسید.

وی افزود: با هدف مدیریت مصرف بهینه انرژی و کمک به تأمین پایدار آن، از مدیران محترم مدارس تقاضا می‌شود نسبت به تنظیم ترموستات موتورخانه و سیستم‌های گرمایشی بر روی پایین‌ترین سطح مجاز اقدام کنند.

