بارش «برف» محورهای توسکستان، خوش ییلاق و اولنگ در شاهرود را مسدود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر سه شنبه در بازدید محورهای مواصلاتی شهرستان شاهرود از وقوع بارش برف در جاده‌های منتهی به این شهر خبر داد و ابراز داشت: به دلیل بارش برف محورهای کوهستانی مسدود اعلام شدند.

وی با تاکید بر اینکه این محورها شامل توسکستان، خوش ییلاق و اولنگ است، ادامه داد: از رانندگان درخواست داریم از حضور در این محورها پرهیز کنند.

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به اینکه به دلیل یخ‌زدگی و لغزندگی این محورها خطرناک هستند، ابراز داشت: تا رفع مسدودی رانندگان می‌بایست صبوری کنند.

شائینی اضافه کرد: سفر در چنین شرایط تا مساعد جوی توصیه نمی‌شود و رانندگان بهتر است تا مساعد شدن شرایط جوی از حضور در جاده‌ها پرهیز کنند.