بارش «برف» محورهای توسکستان، خوش ییلاق و اولنگ در شاهرود را مسدود کرد

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از انسداد محورهای کوهستانی شهرستان به دلیل بارش برف خبر داد و گفت: این محورها شامل توسکستان، خوش ییلاق و اولنگ است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر سه شنبه در بازدید محورهای مواصلاتی شهرستان شاهرود از وقوع بارش برف در جاده‌های منتهی به این شهر خبر داد و ابراز داشت: به دلیل بارش برف محورهای کوهستانی مسدود اعلام شدند.

وی با تاکید بر اینکه این محورها شامل توسکستان، خوش ییلاق و اولنگ است، ادامه داد: از رانندگان درخواست داریم از حضور در این محورها پرهیز کنند.

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به اینکه به دلیل یخ‌زدگی و لغزندگی این محورها خطرناک هستند، ابراز داشت: تا رفع مسدودی رانندگان می‌بایست صبوری کنند.

شائینی اضافه کرد: سفر در چنین شرایط تا مساعد جوی توصیه نمی‌شود و رانندگان بهتر است تا مساعد شدن شرایط جوی از حضور در جاده‌ها پرهیز کنند.

