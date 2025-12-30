به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود شهرکی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با اشاره به بارش برف و باران در گلستان و لغزنده بودن سطح جاده‌ها، از رانندگان خواست تا به هشدارهای پلیس توجه کنند.

وی با اشاره به بارش برف در محورهای استان، افزود: ضرورت دارد رانندگان قوانین و مقررات را بیش از پیش رعایت کرده و قبل از سفر به توصیه‌های ایمنی توجه کامل داشته و از وضعیت محورها مطلع شوند.

شهرکی گفت: با توجه به لغزنده بودن سطح جاده‌ها در مواقع بارندگی، رانندگان به جد از سرعت غیرمجاز و حرکات مخاطره آمیز خودداری کنند.

رئیس پلیس راه استان گلستان به شهروندان توصیه کرد: اگر قصد خارج شدن از شهر و استان را دارند، حتماً خودروی خود را بازدید و از ایمن بودن تجهیزات اطمینان حاصل کنند.