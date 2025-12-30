  1. استانها
  2. گلستان
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۴۲

لغزندگی جاده‌ها در گلستان؛ رانندگان احتیاط کنند

لغزندگی جاده‌ها در گلستان؛ رانندگان احتیاط کنند

گرگان-رئیس پلیس راه گلستان گفت: با توجه به بارش برف و باران و لغزنده بودن جاده‌ها، رانندگان باید با رعایت قوانین و پرهیز از سرعت غیرمجاز، هشدارهای پلیس را جدی بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود شهرکی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با اشاره به بارش برف و باران در گلستان و لغزنده بودن سطح جاده‌ها، از رانندگان خواست تا به هشدارهای پلیس توجه کنند.

وی با اشاره به بارش برف در محورهای استان، افزود: ضرورت دارد رانندگان قوانین و مقررات را بیش از پیش رعایت کرده و قبل از سفر به توصیه‌های ایمنی توجه کامل داشته و از وضعیت محورها مطلع شوند.

شهرکی گفت: با توجه به لغزنده بودن سطح جاده‌ها در مواقع بارندگی، رانندگان به جد از سرعت غیرمجاز و حرکات مخاطره آمیز خودداری کنند.

رئیس پلیس راه استان گلستان به شهروندان توصیه کرد: اگر قصد خارج شدن از شهر و استان را دارند، حتماً خودروی خود را بازدید و از ایمن بودن تجهیزات اطمینان حاصل کنند.

کد خبر 6707833

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها