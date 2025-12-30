به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری برنامه «برمودا» با حضور کامران نجف زاده مجری، مهدی مینایی تهیه کننده، هادی خفاجی کارگردان، محمدرسول محمودی مدیر هنری برنامه ظهر امروز ۹ دی برگزار شد.
نجف زاده در ابتدا درباره مهمانان برنامه و انتخاب آنها بیان کرد: مهمانان براساس قصههایی که دارند انتخاب میشوند مثلاً مهمانی داریم که نمیتوانم اسمش را بگویم چون پخش نشده است اما زوایایی از او در گفتگو کشف میشود که برای مخاطب شنیدنی و جالب است.
خط قرمزهای خودخواسته در برنامه
وی درباره خط قرمزهای برنامه نیز عنوان کرد: بسیاری از خط قرمزها از جانب خودمان است که برای رعایت حال مهمانها رعایت میکنیم. یعنی مثلاً مهمانی میگوید که چه معذوریتی دارد و ما هم حواسمان است که رعایت شود.
این مجری تلویزیون در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی میگویند او سوپاپ اطمینان است، اظهار کرد: در آستانه ۵۰ سالگی به جمع بندی میرسید و دیگر اینکه دیگران چه میگویند اهمیتی ندارد. دیگر فکت اینکه چه کسی سوپاپ است یا نیست مهم نیست. اما نقدها نسبت به برنامه برایم مهم است حتی تمجیدها خیلی برایمان اهمیتی ندارد.
هادی خفاجی درباره حضور جواد انصافی در نقش شاغلام در برنامه نیز عنوان کرد: شخصیت شاغلام فردی در کنار آقای نجف زاده است و این تاک شویی است که در مرکز آن خود نجف زاده قرار دارد. شاغلام قرار است نمایندهای هم از طرف افراد کف جامعه باشد مثلاً در فصل سوم تاکسی دارد تا به این قشر نزدیک باشد.
دنبال نظرسنجیهای سفارشی هم نیستیم
در ادامه نجف زاده درباره برخی بخشهای وایرالی برنامه در فضای مجازی که شبیه برنامههای فضای مجازی میشود به خبرنگار مهر پاسخ داد: اگر در فضای رقابتی به گونهای ورود کنیم که خود را گم کنیم و دنبال این باشیم که چه کسی چه کاری را انجام داده است و به آن شیوه رفتار کنیم به نظرم بازنده هستیم. ما باید نبض مخاطب را فصل به فصل بسنجیم و اگر بخواهیم روی ریل ثابتی باشیم بازنده هستیم. ما سعی داریم نظرسنجی و اثرسنجی درست داشته باشیم. تیم به این جمع بندی رسیده که از برخی مراکز داده سنجی محتوای مورد نظر را بگیریم که ببینیم مخاطب با کدام بخشها بیشتر ارتباط گرفته است و این خیلی کمک میکند که نقاط قوت و ضعف را بدانیم. دنبال نظرسنجیهای سفارشی هم نیستیم و میگوییم به بی رحمانه ترین شکل ممکن برنامه را بررسی کنند.
وی درباره بخش خوانندگی محمدرضا حیاتی که در شب یلدا بیشتر دیده شد، اضافه کرد: کریم باقری شب یلدا به «برمودا» آمد و البته بعد از این برنامه به برنامههای دیگری هم رفت ولی ما با او در ۶۰ دقیقه درباره یلدا و ویژگیهای یلدا گفتگو کردیم منتها مواجهه ما در ویژه برنامهها با مهمان متفاوت است. یک گفتگوی فلسفی گاهی میتواند حتی باعث یاس فلسفی شود بنابراین در ویژه برنامههای مناسبتی فضای دیگری از گفتگوهای روتین برنامه داریم.
جامعه امروز به جنجالهای ساندویچی نیاز ندارد
در ادامه مینایی تهیه کننده در پاسخ به سوالی درباره مهمانان متفاوت و فضای باز برنامه عنوان کرد: همانطور که رئیس سازمان گفته است درهای تلویزیون به روی همه چهرهها باز است. گاهی اتفاقاتی نسبت به برخی افراد رخ میدهد که به دلیل مسائل خصوصی است و محدودیتی وجود ندارد، خیلی وقتها من دیدهام که خود شبکهها پیگیر هستند این مشکلات هم حل شود. ما در دعوت کردن مهمان با دقت و وسواس پیش میرویم و خود مهمانان هم وقتی به برنامه میآیند و فضا و احترامی را که به آنها گذاشته میشود، میبینند سابقهای در ذهن شان میماند که علاقه مند به حضور در برنامه میشوند.
نجف زاده در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درباره ریتم آرام برنامه اظهار کرد: جامعه امروز به این جنجالها که نیازی باشد مثل کشتی گیر زیر خم طرف را بگیرید و به او یک ضربه بزنید تا باز (در گفتگو) او ضربه دیگری به شما بزند، ندارد. نسل الان به سوژههای ساندویچی و چالشهای پینگ پنگی این چنینی نیاز ندارد و حتماً در اینستاگرامش آنها را پیدا میکند. مخاطب در برنامه ما دنبال این است که گفتگوها عمق داشته باشد. آن مدل گفتگوی چالشی را همه میتوانند و همه بلد هستند.
وی در پایان گفت: اگر کسب درآمد از گرفتن لایک باشد گفتگو هم متفاوت میشود اما تلویزیون آداب متفاوتی دارد. شاید اگر در یوتیوب کار میکردیم آداب دیگری داشت اما الان در تلویزیون هستیم و باید به مخاطبی که ما را به خانه خود راه داده است احترام بگذاریم مخصوصاً که فضای امروز آرامش میطلبد.
