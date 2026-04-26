کامران نجف‌زاده با پایان فصل سوم «برمودا» درباره این برنامه گفتگومحور به خبرنگار مهر اظهار کرد: قسمت‌های پیشین «برمودا» در تلویزیون، یوتیوب و آپارات بازدید بسیار خوبی داشته و مخاطبان زیادی از آن لذت برده‌اند. ما در همه فصل ها سعی کرده‌ایم گفتگوهایی نسبتاً متفاوت داشته باشیم.

وی اضافه کرد: در این مدت گفتگوهای زیادی با افراد و چهره های ناشناخته و معروف داشتیم، با افرادی که برخی از آنان چندین دهه است در تلویزیون ظاهر نشده‌اند، گپ زدیم و به نظرم این قسمت ها همچنان پس از این هم می تواند دیده شود.

نجف‌زاده درباره برنامه سازی برای مخاطب جامعه امروز بیان کرد: کار سخت و بسیار متفاوت شده است. اگر واقعاً بخواهید نبض جامعه در دست شما باشد، باید چند گام از آن خط‌قرمزهای فرضی که ساخته‌ایم جلوتر برویم و از آن عبور کنیم. باید بدانید که افکار عمومی - دست‌کم آن بخش‌هایی که تلویزیون را دنبال و تماشا می‌کنند - تغییر سن و سال داده‌اند. نسل جدیدی پا به عرصه گذاشته است و شما باید مرد و زن زمانه خود باشید.

وی ادامه داد: طراحی سؤال‌ها، آمدن مهمان‌ها و فضاهایی که به آن نگاه می‌کنیم باید متفاوت شود. اگر قرار باشد صرفاً بر همان کلیشه‌های کلاسیک و الگوی محترمانه دهه شصت و هفتاد پیش برویم، به وضوح مخاطب به راحتی جای دیگری را انتخاب می‌کند. دوران انحصار نیز گذشته است که فقط بگویید من حتماً شبکه یک و دو را ببینم. اکنون تلویزیون به گونه‌ای است که اگر مخاطب بخواهد، مولفه های فراوانی وجود دارد که باید در نظر بگیریم.

نجف زاده اضافه کرد: ما در «برمودا» سعی می‌کنیم آدم‌های تیپیکال و مختلف را دعوت کنیم؛ مثلاً ورزشکاری از نسل قدیم و ورزشکاری از نسل جدید، هنرمندانی که مردم با آنان خاطره دارند، هنرمندانی که تازه از راه رسیده‌اند، چهره‌های اجتماعی، ورزشی و غیره. مثلاً آقای کریم باقری در سال های اخیر در تلویزیون نبود اما در این فصل در برنامه حضور یافت. یا ایرج که خواننده محبوبی بوده است و کمتر در برنامه های مناسبتی هم حضور داشت در این برنامه حضور پیدا کرد.

وی درباره اینکه نگاه هنرمندان برای دعوت به برنامه چیست؟ عنوان کرد: خدا را شکر اعتمادی به برنامه شکل گرفته که حتی در بحران‌ها، فراز و فرودهای اجتماعی، سیاسی، جنگ و حتی در زمان صلح و دیگر موارد، پیش نیامده که از مهمانی دعوت کنیم و نیاید. در بدترین شرایطی که شاید برای برخی برنامه‌های دیگر فکر کردن به آن سوژه، آن فرد یا آن کاراکتر امری دور از دسترس به نظر می‌رسید، خدا را شکر «برمودا» و شبکه نسیم این اعتبار و اعتماد را ایجاد کرده‌اند که هر کسی به این برنامه می‌آید، می‌داند حرفش را می‌زند، حرفش پخش می‌شود، در عین حال حرفش متفاوت خواهد بود و مخاطب نیز آن را دنبال می‌کند.

این مجری تلویزیون اظهار کرد: نکاتی را می گویند که شاید در جای دیگر به این راحتی نگفته اند. خیلی از چهره های حرفه ای چندین قسمت از برنامه را می بینند و به این جمع بندی می رسند که به برنامه بیایند. این بسیار مهم است که بسیاری از افرادی که شاید برای یک روزنامه‌نگار دور از دسترس باشند، با اعضای تیم ما در تماس‌ هستند و اعلام می‌کنند که می‌خواهند در «برمودا» حاضر شوند و حرف‌هایی برای گفتن دارند.

نجف زاده با اشاره به اینکه با توجه به حوادث اخیر ایران چقدر دلش برای دنیای خبر و واکنش های خبری تنگ شده است، گفت: گاهی پیش آمده است که دلم برای خبرنگاری تنگ شده است، به هر حال در خبرنگاری لب آنتن هستید و می توانید در لحظه حرفی بزنید و واکنش داشته باشید اما در غیر از خبر و برنامه زنده، لب آنتن نیستید. الان برنامه را ضبط می کنید، شاید دو یا سه هفته دیگر پخش شود و در این حین اتفاقات دیگری رخ دهد. با این حال در نهایت برنامه «برمودا» را خیلی دوست دارم.

وی درباره نقش تلویزیون در همدلی و دوری از شکاف بین مردم یادآور شد: این را من نباید پاسخ دهم ولی قطعا تلویزیون می تواند نقش بسیار مهمی ایفا کند؛ تلویزیون واقعاً ظرفیت بالایی دارد. بازخوردها و بازتاب‌های برنامه‌های تلویزیون در فضای مجازی نیز می‌تواند دوباره این تأثیر را بازتولید کند.

نجف زاده با اشاره به پیشینه کار خبری در اجرای گفتگوهای «برمودا» اظهار کرد: من تقریباً در هر قسمت، یک تیتر در گفتگو، یک لید، یا یک عکس جالب می‌بینم و هنوز با نگاه روزنامه نگاری کار می کنم و قبل از گفتگو حتی به تیترهای آن فکر می کنم. زمانی که ما در تحریریه کار می کردیم حروف سربی بود و من هنوز آن حال و هوا را به خاطر دارم. قبل از مصاحبه هم به تیتر و فراز و فرود و مدل ژورنالیستی اش فکر می کنم.

وی در پایان با اشاره به جنگ رمضان و اینکه چقدر قصد دارند برنامه را در فصل جدید به این سمت ببرند، گفت: مهدی مینایی تهیه کننده «برمودا» و محمدرضا خوشرو مدیر شبکه نسیم تمام تلاششان را می کنند. اگر این گونه شود با توجه به فضای جنگ و نیاز مبرم این روزها طرحی نو داریم که هر شب «برمودا» داشته باشیم.