دستگیری شکارچیان غیرمجاز در دشتستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عوامل شکار غیرمجاز که اقدام به شکار سه رأس تشی در محدوده منطقه حفاظت‌شده شاه‌زاده ابراهیم و تنگ باهوش در بخش بوشکان کرده بودند، با هوشیاری نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و در تعامل و همکاری مؤثر با پاسگاه انتظامی شهر کلمه و عوامل انتظامی مستقر در ایست بازرسی تونل پیامبر اعظم شهرستان تنگستان شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان، در این خصوص اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌های مردمی و انجام اقدامات اطلاعاتی و کنترلی، هماهنگی لازم با نیروهای انتظامی انجام و متخلفان در یک عملیات مشترک دستگیر شدند. از متهمان مستندات و ادله شکار سه سر تشی‌های شکار شده کشف و ضبط و پرونده قضائی برای آنان تشکیل شد.

کامبیز عبداللهی، افزود: برخورد قانونی و قاطع با متخلفان شکار و صید غیرمجاز در دستور کار این اداره قرار دارد و هیچ‌گونه اغماضی در قبال تخریب محیط زیست و تهدید حیات‌وحش پذیرفته نخواهد شد.

جانشین وقت منطقه، ضمن تقدیر و تشکر از اقدام به‌موقع، دقیق و حمایتی نیروهای انتظامی، بر ضرورت تداوم همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضائی در راستای حفاظت از گونه‌های جانوری و صیانت از سرمایه‌های طبیعی تأکید کرد و نقش مشارکت مردمی در گزارش تخلفات زیست‌محیطی را بسیار مؤثر دانست.

محمد پاپری زارعی، در ادامه با اشاره به اهمیت گونه تشی در تعادل اکولوژیک منطقه اظهار داشت: تشی به‌عنوان یکی از گونه‌های مهم علف‌خوار در زیست‌بوم‌های کوهستانی و جنگلی، نقش مؤثری در چرخه طبیعی و پایداری اکوسیستم ایفا می‌کند. این گونه علاوه بر تأثیرگذاری در پراکنش بذر و کنترل پوشش گیاهی، یکی از طعمه‌های طبیعی گوشت‌خواران رأس هرم غذایی به‌ویژه پلنگ ایرانی به شمار می‌رود.

وی افزود: حذف یا کاهش جمعیت تشی به‌دلیل شکار غیرمجاز می‌تواند موجب برهم خوردن زنجیره غذایی، افزایش تعارض پلنگ با دام‌های اهلی و در نهایت تهدید بقای این گونه ارزشمند شود. از این‌رو حفاظت از تشی نه‌تنها به معنای صیانت از یک گونه جانوری، بلکه اقدامی اساسی در راستای حفظ تعادل اکولوژیک و امنیت زیستی منطقه است.