قلب «گرین» زیر پای شکارچیان و گردشگران

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: شهرستان سلسله یکی از مناطق بکر و دارای پتانسیل بالای گیاهی و جانوری در لرستان بوده به نحوی که ۵۰۰ گونه گیاهی و ۲۰۰ گونه جانوری در این شهرستان وجود داشته و قسمت اعظم دو منطقه حفاظت شده «سفید کوه و شکار و صید ممنوع گرین» در این شهرستان واقع شده است.

منطقه شکار و صید ممنوع گرین پاسگاه محیط بانی ندارد

مهرداد فتحی بیرانوند مدیر کل محیط زیست لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه منطقه گرین با ۶۰ هزار هکتار مساحت بین سه شهرستان بروجرد، نورآباد و الشتر واقع شده است اظهار داشت: مدیریت این منطقه به محیط زیست شهرستان الشتر واگذار شده است.

وی با بیان اینکه حداقل در این منطقه نیاز به احداث چهار پاسگاه محیط بانی است عنوان کرد: چارت اولین پاسگاه با هشت نفر پرسنل تصویب و ۵ نفر جذب شده اند که به خاطر نداشتن پاسگاه فعلا در شهرستانهای الشتر و نورآباد مشغول خدمت هستند.

مدیر کل محیط زیست لرستان با تاکید بر اینکه احداث اولین پاسگاه در منطقه کهمان به شدت احساس می شود گفت: در تامین اعتبار سال آینده نیاز به حمایت همه جانبه استانداری و فرمانداری شهرستان سلسه برای پیش بینی اعتبار حداقل ۱۵۰ میلیون تومانی برای ساخت اولین پاسگاه در این منطقه داریم.

پای شکارچیان غیر بومی به منطقه باز شد

فتحی بیرانوند با بیان اینکه در منطقه گرین اکثر گونه های جانوری و گیاهی استان وجود دارد به نحوی که ۱۵ درصد تنوع زیستی کشور را در این منطقه می توان مشاهده کرد گفت: از گونه های شاخص جانوری منطقه می­توان خرس، پلنگ، کل و بز، گرگ خاکستری کفتار، خرگوش و ... اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از چالشهای شهرستان الشتر تعداد بالای اسلحه و شکارچی در منطقه و هجوم شکارچیان سایر استانها به این شهرستان است گفت: متاسفانه اکثر این شکارچیان توسط بومیان منطقه پایشان به این شهرستان باز شده و با شکار برخی گونه ها از قبیل تشی، خرگوش و گراز تعادل در زنجیره غذایی را بهم زده و باعث کم شدن غذای حیواناتی از قبیل پلنگ و گرگ شده و در نتیجه حمله این حیوانات به گله های دام می شود.

مدیر کل محیط زیست لرستان بیان داشت: ماموران این اداره کل به طور شبانه روزی در مناطق حساس زیست محیطی حضور دارند به طوریکه تعداد ۹۵ نفر متخلف زیست محیطی دستگیر و پس از اخذ ضرر و زیان وارده به محیط زیست در قالب ۷۱ فقره پرونده به مراجع قضایی معرفی شده اند.

تعداد بالای گردشگران در منطقه گرین

فتحی بیرانوند ادامه داد: ۷۳ درصد تخلفها شروع به شکار و صید بوده که با حضور به موقع مامورین از بروز شکار و صید غیرمجاز جلوگیری به عمل آمده است.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از مسائل مهم منطقه که بایستی به آن توجه شود تعداد بالای گردشگران در مناطق تفریحی از قبیل کهمان، کاکارضا و ... است عنوان کرد: طرح برنامه ای برای ساماندهی وجود ندارد و لزوم اجرای طرحهای مطالعاتی در این منطقه احساس می شود.

مدیر کل محیط زیست لرستان تصریح کرد: با ارتقاء منطقه شکار و صید ممنوع گرین به حفاظت شده و انجام طرح مطالعاتی منطقه زونهای تفریحی و گردشگری جدا و با برنامه ریزی برای حفاظت از انجام می شود.