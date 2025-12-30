آذربایجان شرقی فردا تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبات کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی برای روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه اطلاعیه‌ای بدین شرح منتشر کرد:

نظر به برودت هوا، با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی و بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی، روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ کلیه ادارات و مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، مدارس، مراکز آموزش عالی، دانشگاه‌ها، شعبات بانک‌ها و بیمه‌ها (به استثنای واحد کشیک که توسط شورای هماهنگی بانک‌ها و بیمه اعلام خواهد شد) آموزشگاه‌های زیر نظر فنی و حرفه‌ای و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان به استثنای واحدهای عملیاتی و فوریت‌های شهرداری‌ها، مراکز امدادی و درمانی و امتحانات نهایی مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل می‌باشند.