آذربایجان شرقی فردا تعطیل شد

تبریز-مصوبات کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی آذربایجان شرقی برای روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه تعطیلی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبات کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی برای روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه اطلاعیه‌ای بدین شرح منتشر کرد:

نظر به برودت هوا، با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی و بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی، روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ کلیه ادارات و مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، مدارس، مراکز آموزش عالی، دانشگاه‌ها، شعبات بانک‌ها و بیمه‌ها (به استثنای واحد کشیک که توسط شورای هماهنگی بانک‌ها و بیمه اعلام خواهد شد) آموزشگاه‌های زیر نظر فنی و حرفه‌ای و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان به استثنای واحدهای عملیاتی و فوریت‌های شهرداری‌ها، مراکز امدادی و درمانی و امتحانات نهایی مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل می‌باشند.

