به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حقلطفی با اشاره به گزارش ادارهکل هواشناسی استان مبنی بر کاهش ۵ تا ۱۰ درجهای دمای هوا در سطح استان، اظهار کرد: در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و با تصمیم ستاد مدیریت بحران، روز چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۴۰۴ تمامی ادارات، دستگاههای اجرایی، مؤسسات عمومی، بانکها، بیمهها، مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان قزوین تعطیل خواهد بود.
وی افزود: تمامی مدارس استان در نوبتهای صبح و بعدازظهر، همچنین مهدهای کودک و مراکز جامع سنجش نیز در این روز تعطیل هستند.
معاون استاندار قزوین تأکید کرد: مراکز امدادی، درمانی، بیمارستانها، اورژانس، آتشنشانی، مراکز امداد و نجات، پاسگاهها و مراکز انتظامی از این تعطیلی مستثنی بوده و بهصورت عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
حقلطفی همچنین خاطرنشان کرد: جلسات استانداری قزوین طبق برنامه پیشبینیشده برگزار میشود.
وی در خصوص وضعیت آزمونها بیان کرد: بر اساس شیوهنامه ابلاغی وزارت آموزشوپرورش، امتحانات نهایی دانشآموزان و داوطلبان آزاد طبق برنامه زمانبندیشده برگزار خواهد شد.
جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران استان قزوین در پایان گفت: خدمات بانکی از طریق شعب کشیک بانکها در سطح استان به شهروندان ارائه میشود.
نظر شما