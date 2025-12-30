«هویت بومی و نیاز واقعی جامعه» پایه ماندگاری مد و لباس

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری ظهر سهشنبه در دومین جلسه کارگروه مد و لباس استان سمنان بر اهمیت پرداختن عمیق و کارشناسی به حوزه مد و لباس تأکید کرد و گفت: مد و لباس پدیدهای اجتماعی است که ریشه در فرهنگ، رفتارها و سبک زندگی مردم دارد و نمیتوان آن را جدا از بستر اجتماعی و هویتی جامعه بررسی کرد.
وی با بیان اینکه پوشش همواره متأثر از فرهنگ و مقتضیات اجتماعی است، افزود: افراد در انتخاب پوشش، صرفاً بر اساس سلیقه شخصی عمل نمیکنند، بلکه نگاه جامعه، قضاوت دیگران و شرایط فرهنگی و اجتماعی نقش تعیینکنندهای دارد. از همین رو، لازم است مد و لباس بر پایه منطق، کارآمدی و نیاز واقعی جامعه طراحی و ترویج شود.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان با اشاره به نفوذ الگوهای خارجی در سبک پوشش اظهار داشت: دشمنان با بهرهگیری از مطالعات عمیق فرهنگی و استفاده از ابزار رسانه و تبلیغات، الگوهایی را ترویج میکنند که لزوماً با فرهنگ و منطق جامعه ما همخوانی ندارد، در حالی که ما از ظرفیتهای غنی تاریخی، بومی و اقوام مختلف کشور برای تولید پوششهای اصیل و کاربردی برخورداریم.
آقا براری با اشاره به بازدید از نمایشگاه مد و لباس استان گفت: پوششهای سنتی و بومی گذشتگان ما، از جمله جلیقهها و لباسهای محلی، کاملاً بر اساس منطق، کاربری و نیاز طراحی شدهاند؛ این لباسها علاوه بر زیبایی، کارکردهای متعددی داشتهاند و میتوان با بهروزرسانی آنها، الگوهای مناسبی برای نسل امروز ارائه کرد.
وی تأکید کرد: دانشگاهها، بهویژه دانشگاههای هنری، باید نقش فعالتری در پژوهش، بازطراحی و ترویج پوششهای مبتنی بر فرهنگ بومی ایفا کنند و سیاستگذاری در حوزه مد و لباس نباید بر اساس آزمون و خطا باشد، بلکه نیازمند برنامهریزی دقیق، علمی و بلندمدت است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان همچنین حمایت حاکمیت از تولیدکنندگان حوزه مد، لباس و صنایعدستی را ضروری دانست و افزود: بدون حمایت مؤثر دولت و پیوند میان مد و لباس، صنایعدستی و گردشگری، امکان موفقیت در این حوزه وجود ندارد و مد و لباس میتواند بهعنوان یکی از پیشرانهای فرهنگی و اقتصادی در کنار گردشگری ایفای نقش کند.
آقابراری با اشاره به مأموریت ملی کارگروه مد و لباس خاطرنشان کرد: سیاستگذاری در این حوزه، مأموریتی بزرگ و ملی است که نیازمند بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها، اقوام، فرهنگهای بومی و بهروزرسانی هوشمندانه الگوهای سنتی است تا پوششی متناسب با هویت ایرانی اسلامی و نیاز جامعه امروز تولید و عرضه شود.
