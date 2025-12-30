به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالله حاجیصادقی، نماینده ولیفقیه در سپاه، طی سخنانی در مراسم گرامیداشت سالروز نه دی در میدان امام حسین (ع) با اشاره به نقش مردم در صیانت از انقلاب اسلامی، حماسه ۹ دی را جلوهای از تربیتیافتگان مکتب امام حسین (ع) دانست و گفت: ملت ایران در مکتب عاشورا آموختهاند که برای حفظ دین خدا و انقلاب اسلامی از جان و عزیزان خود بگذرند و اجازه ندهند این مسیر الهی دچار آسیب شود.
وی با تأکید بر شکست دشمنان در مواجهه با ملت ایران اظهار داشت: دشمنان با وجود همه فتنهها و فشارها، در برابر اراده الهی و اتکای ملت ایران به خداوند متعال ناکام ماندهاند و در همه میدانها شکست خوردهاند.
نماینده ولیفقیه در سپاه با اشاره به نقش زنان ایرانی در مقاومت و پایداری افزود: زنان این سرزمین، پرورشیافته مکتب قرآن و ولایت هستند و همانند حضرت زینب (س) در برابر سلطهطلبی دشمن ایستادهاند و فرزندان خود را برای دفاع از ارزشها به میدان میفرستند.
حاجیصادقی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، این مقطع را نشانهای از ناتوانی دشمن در برابر حضور و اراده مردم دانست و گفت: دشمن پس از شکست در میدان نظامی، بهدنبال راهاندازی جنگ شناختی و تحریف واقعیتهاست تا شکست خود را پیروزی جلوه دهد، اما ملت ایران با بصیرت و هوشیاری اجازه تحقق این توطئهها را نخواهد داد.
وی سه عامل اصلی پیروزی ملت ایران را نصرت الهی، رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب و حضور مقتدرانه نیروهای مسلح برشمرد و تصریح کرد: این عوامل، دشمن را بهگونهای شکست داد که امروز حتی در داخل اردوگاه خود نیز دچار اختلاف و سردرگمی شده است.
نماینده ولیفقیه در سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی گفت: امروز فریاد مرگ بر رژیم اشغالگر قدس نهتنها در ایران و منطقه، بلکه در کشورهای اروپایی و حتی در قلب آمریکا طنینانداز شده و به یک مطالبه جهانی تبدیل شده است.
حاجیصادقی در پایان با خطاب قرار دادن مسئولان کشور تأکید کرد: ملت ایران پشتیبان نظام و مسئولان است، اما انتظار دارد مسئولان قدردان این مردم باشند، با روحیه جهادی خدمت کنند، مراقب نفوذ دشمن باشند و خود را سرباز ولایت و خدمتگزار عزت و کرامت مردم بدانند.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران تأکید کرد: دشمن پس از شکست نظامی، به دنبال جنگ معرفتی و تحریف روایتهاست تا شکست خود را پیروزی جلوه دهد و با ابزار رسانه و نفوذ، ذهن و قلب نسل جوان را هدف بگیرد، اما پاسخ ملت ایران حضور آگاهانه و مقاومت مستمر بوده است.
وی گفت: امروز به برکت استقامت مردم، نهتنها جوان ایرانی آمریکایی نشده، بلکه جوانان آمریکایی در کنار جبهه مقاومت ایستادهاند و فریاد مرگ بر آمریکا سر میدهند. وی افزود: نفرت از رژیم صهیونیستی امروز جهانی شده و محدود به ایران یا منطقه نیست.
وی ادامه داد: هرچه دشمن تلاش کند، ایمان و اراده این ملت شکسته نخواهد شد، چرا که قرآن به ما آموخته است تا زمانی که ایمان راسخ و اراده استوار داریم، شکست نخواهیم خورد. ملت ایران نسبت به مسئولان حمایت دارد اما انتظار دارد مسئولان قدردان مردم باشند، مجاهدت کنند و مراقب نفوذیها باشند.
وی گفت: از مسئولان میخواهیم نسبت به ولایت سرباز و نسبت به مردم خدمتگزار باشند.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران افزود: این پیوند قلبی مردم با رهبری، پیوندی عمیق و دوطرفه است و این اجتماع محل استجابت دعاست.
وی در پایان تأکید کرد: از خداوند میخواهیم فرج امام زمان (عج) را نزدیک کند، ما را از زمینهسازان ظهور قرار دهد و دل آن حضرت را از این ملت و اعمال صالح آنان راضی و خشنود گرداند.
