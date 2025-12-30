ایرج عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر بر لزوم رعایت دقیق مقررات حوزه سلامت تأکید کرد و گفت: این هشدار در پی تخلفات مشاهدهشده در ارائه خدمات توسط کارکنان فاقد صلاحیت صادر شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستانوبلوچستان اظهار داشت: در جریان بازرسیهای مستمر و گشتهای سیار مشترک با نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاههای نظارتی، مشخص شد که در برخی مراکز دارویی و درمانی استان، مسئول فنی حضور نداشته و کارکنان فاقد صلاحیت قانونی اقدام به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی کردهاند؛ اقدامی که نقض صریح قوانین و مقررات کشور محسوب میشود.
عزیزی با هشدار به متصدیان این مراکز تأکید کرد: لازم است فوراً نسبت به رعایت الزامات قانونی اقدام کرده و از ادامه فعالیت در غیاب مسئول فنی خودداری کنند. همچنین جذب نیرو باید از میان فارغالتحصیلان دانشگاههای پزشکی و داروسازی و مطابق ضوابط قانونی صورت گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: در صورت تکرار و استمرار این تخلفات، برابر قوانین جاری با واحدهای متخلف برخورد قاطع خواهد شد و پلمب مراکز متخلف در دستور کار قرار میگیرد.
