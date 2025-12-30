به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهرابی فراهانی پیش از ظهر دوشنبه در یادواره شهدای صنعت آب و برق خراسان شمالی که در سالن اجتماعات شرکت آب منطقهای خراسان شمالی برگزار شد، با تأکید بر جایگاه والای شهدا و ایثارگران اظهار کرد: سخن گفتن از شهید، شهادت و ایثار توفیق بزرگی میخواهد و برگزاری یادوارهها و مراسمهای بزرگداشت نقش مهمی در زنده نگه داشتن این فرهنگ دارد.
وی با بیان اینکه دو رسالت اساسی بر عهده مشاوران امور ایثارگران است، افزود: نخستین رسالت، ترویج و نهادینهسازی فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه بهگونهای است که آرمانهای شهدا و ایثارگران در تصمیمسازیها و برنامهریزیها جاری و ساری باشد و شوراهای فرهنگی در این حوزه بهصورت فعال ایفای نقش کنند.
مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران دومین رسالت را خدمترسانی شایسته و عملیاتی به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران دانست و تصریح کرد: خدمت به ایثارگران صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه پاسداشت مقام ایثار است و باید در عمل و اجرا متجلی شود.
شهرابی فراهانی در ادامه با اشاره به جایگاه استان خراسان شمالی در دفاع مقدس بیان کرد: این استان از جمله استانهایی است که رزمندگان و شهدای سرافرازی را تقدیم کشور کرده است؛ بهطوری که در دوران دفاع مقدس نزدیک به سه هزار و ۵۸ شهید، ۷ هزار و ۲۰۰ جانباز و حدود ۴۰۰ آزاده از این استان تقدیم انقلاب اسلامی شدهاند که این آمارها بیانگر عظمت و جایگاه والای شهدا است.
وی بیان کرد: وزارت نیرو تنها دستگاه اجرایی است که دستورالعمل اختصاصی برای خدماترسانی به ایثارگران دارد و طرح «سپاس» با هدف قدردانی از خانوادههای شهدا و ایثارگران بهصورت جدی در حال پیگیری است.
مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران در پایان از اجرای جشنواره «آوای جانفشانی» خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف ثبت و ضبط ایدهها، خاطرات و مقالات ایثارگران و خانوادههای آنان در صنعت آب و برق برگزار میشود و فراخوان آن از هفته آینده آغاز خواهد شد.
