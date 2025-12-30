به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه مراسم گرامیداشت یوم‌الله «نهم دی» با حضور گسترده زائران و مجاوران حرم رضوی و اقشار مختلف مردم در رواق امام‌خمینی (ره) برگزار شد و جلوه‌ای روشن از بصیرت، ولایت‌مداری و ایستادگی ملت ایران را به نمایش گذاشت.

در این مراسم، شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران، با سردادن شعارهایی همچون «لبیک یاحسین»، «ولایت خامنه‌ای اساس حفظ دین است؛ هرکس قبول ندارد جزو منافقین است»، «مرگ بر منافق»، «مرگ بر اسرائیل»، «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست» و «منافق فتنه‌گر همیشه بازنده است»، بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و مقابله با جریان‌های معاند و فتنه‌گر تأکید کردند.

حاضران در این مراسم با مشت‌های گره‌کرده و شعارهای انقلابی، بار دیگر حمایت قاطع خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهبری معظم انقلاب اعلام کردند.

این مراسم جلوه‌ای از حضور آگاهانه مردم در پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی و حماسه نهم دی را به نمایش گذاشت.