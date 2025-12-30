  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۹

مراسم گرامیداشت یوم‌الله «نهم دی» در حرم مطهر رضوی برگزار شد

مراسم گرامیداشت یوم‌الله «نهم دی» در حرم مطهر رضوی برگزار شد

مشهد- مراسم گرامیداشت یوم‌الله «نهم دی» با حضور گسترده زائران و مجاوران حرم رضوی و اقشار مختلف مردم در رواق امام‌خمینی (ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه مراسم گرامیداشت یوم‌الله «نهم دی» با حضور گسترده زائران و مجاوران حرم رضوی و اقشار مختلف مردم در رواق امام‌خمینی (ره) برگزار شد و جلوه‌ای روشن از بصیرت، ولایت‌مداری و ایستادگی ملت ایران را به نمایش گذاشت.

در این مراسم، شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران، با سردادن شعارهایی همچون «لبیک یاحسین»، «ولایت خامنه‌ای اساس حفظ دین است؛ هرکس قبول ندارد جزو منافقین است»، «مرگ بر منافق»، «مرگ بر اسرائیل»، «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست» و «منافق فتنه‌گر همیشه بازنده است»، بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و مقابله با جریان‌های معاند و فتنه‌گر تأکید کردند.

حاضران در این مراسم با مشت‌های گره‌کرده و شعارهای انقلابی، بار دیگر حمایت قاطع خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهبری معظم انقلاب اعلام کردند.

این مراسم جلوه‌ای از حضور آگاهانه مردم در پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی و حماسه نهم دی را به نمایش گذاشت.

کد خبر 6707373

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها