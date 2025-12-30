جاده لغزنده بود و تراکتور به مقصد نرسید/ امتیاز شیرین برای قوی انزلی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار معوقه هفته هفتم لیگ برتر فوتبال بین تیم‌های تراکتور تبریز و ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۵ امروز سه‌شنبه در ورزشگاه یادگارامام تبریز برگزار شد که این دیدار با تساوی بدون گل همراه بود.

ترکیب تراکتور

علیرضا بیرانوند، سدلار، شجاع خلیل‌زاده، تیبور هالیلوویچ، ایگور پوستونسکی (۱۷- اودیل خامروبکوف)، مهدی ترابی (۴۶- لوشکیا) صادق محرمی (۴۶- دانیال اسماعیلی فر) مهدی هاشم‌نژاد (۴۶- اشتراکالی)، محمد نادری، دوماگوی درژودک و امیرحسین حسین‌زاده.

ترکیب ملوان

فرزاد طیبی‌پور، امیررضا افسرده، دانیال ایری، ابوذر صفرزاده، محمد پاپی، سینا خادم‌پور، قائم اسلامی‌خواه، حسین صادقی، مهدی جعفری (۵۸- جعفر سلمانی)، ماهان بهشتی و علیرضا رمضانی (۷۵- فرجاد فیاض)

یخبندان تیر دروازه بیرانوند آب شد

تراکتور بازی را مالکانه شروع کرد اما خیلی زود ملوانی‌ها توانستند بازی معمولی خود را فارغ از سرمای هوا نشان دهند و خیلی زود یخ بازی را توسط مهدی جعفری هافبک جوان ۱۹ ساله خود بشکنند. بازیکن ملوان پس از دریافت وپ با شوت فنی خود تیر دروازه علیرضا بیرانوند را به لرزه در آورد تا قوی سپید انزلی نشان دهد دنبال پیروزی خارج از خانه است.

تراکتور گل زد اما رد شد

ادامه مسابقه با بازی فیزیکی دو تیم در میانه میدان همراه بود تا اینکه ایگور پوستونسکی هافبک خارجی این تیم در دقیقه ۱۷ روی تصاحب توپ با بازیکن ملوان بجنگد ولی وقتی توپ را دریافت کرد زانوی پایش پیچید تا مجبور به ترک زمین شده و کادرفنی تراکتور تصمیم به تعویض اجباری او بگیرد.

تراکتور سپس در دقیقه ۳۴ روی ضد حمله‌ای که مهدی هاشم نژاد طراحی کرد و توپ را به امیرحسین حسین زاده رساند صاحب موقعیت گل شد. مهاجم تراکتور برای قطعی کردن این موقعیت، تصمیم گرفت به دروژدک پاس عرضی دهد تا او دروازه طیبی پور را باز کند اما بررسی صحنه توسط VAR نشان از خطا روی بازیکن ملوان در میانه میدان هنگام تصاحب توپ توسط تراکتوری‌ها داشت تا این گل مردود اعلام شود.

تلاش تراکتور با گذشت زمان بیشتر شد تا حسین زاده در دقیقه ۴۱ با شوت سرکش خود موقعیت دیگری را روی دروازه انزلی چی‌ها ایجاد کند اما گلر ملوان دفع توپ کرد.

ماهان بهشتی در آخرین دقایق بازی توسط ماهان بهشتی نیز صاحب موقعیت شد اما شوت او از کنار دروازه بیرانوند به بیرون رفت تا دو تیم در ۴۵ دقیقه نخست به تساوی بدون گل رضایت دهند.

VAR باز هم برای قوی سپید

نیمه دوم با بازی مالکانه تراکتور همراه بود تا این تیم بتواند موقعیت‌های گل بیشتری را نسبت به ۴۵ دقیقه ابتدایی مسابقه پیدا کند. همین موضوع سبب شد تا سرخپوشان تبریزی با استفاده از سرعت بالای بازیکنان خود و سعی بر استفاده از فضای جناحین سعی بر خلق موقعیت کند.

کادرفنی تراکتور در غیاب دراگان اسکوچیچ که به دلیل محرومیت روی نیمکت حضور نداشت تصمیم گرفت تعویض‌های تهاجمی کند تا امثال زائر کاظمینی بتوانند دفاع پرتعداد ملوان را رد کنند و با تعدد نفرات در محوطه جریمه انزلی چی ها به گل برسند. تلاش این تیم در دقیقه ۸۲ با ضربه سر اشتراکالی نزدیک بود تبدیل به گل نخست شود اما طیبی پور آن را مهار کرد.

بازیکنان تراکتور در دقیقه ۸۸ نیز روی نفوذ خامروبکوف توانستند توپ را به دانیال اسماعیلی فر برساند تا او با سانتر کوتاه خود توپ را به اشتراکالی برساند و مهاجم میزبان نیز دروازه ملوان را باز کند اما کمک داور پرچم خود را به نشانه آفساید بالا برد تا بازبینی صحنه توسط VAR به درستی صحنه حضور اسماعیلی فر در آفساید را تأیید کند و گل دوم تراکتور هم مردود اعلام شود.

تراکتور با این تساوی خانگی ۲۳ امتیازی شد تا مدافع عنوان قهرمانی صاحب چهارمین تساوی خود در ۵ دیدار اخیر شود و در رده چهارم جدول قرار بگیرد. ملوان نیز با خوش شانسی به امتیاز ۲۲ در پایان دور رفت رسید تا در جایگاه هفتم جا خوش کند.