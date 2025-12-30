  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۳۹

مهاجم تراکتور نامزد بهترین گل هفته ششم لیگ نخبگان آسیا

مهاجم تراکتور نامزد بهترین گل هفته ششم لیگ نخبگان آسیا

مهاجم تیم فوتبال تراکتور تبریز در بین نامزدهای بهترین گل هفته شسم لیگ نخبگان آسیا قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم رقابت‌های لیگ نخبگان فوتبال آسیا در حالی پیگیری شد که پیروزی ۲ بر یک تراکتور مقابل الدحیل قطر صعود شاگردان دراگان اسکوچیچ به مرحله حذفی را قطعی کرد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا گلزنی امیرحسین حسین زاده در وقت‌های تلف شده این دیدار را که منجر به برد تراکتوری‌ها در ورزشگاه یادگار امام تبریز شد را نامزد کسب بهترین گل هفته ششم کرد تا کاربران AFC به او رأی دهند.

مالکوم بازیکن الهلال عربستان و گلزن این تیم در دیدار با شارجه امارات، ایوان تونی بازیکن الاهلی که در جریان بازی با الشرطه عراق گلزنی کرد، رافائل بازیکن السد، کریم بنزمان کاپیتان الاتحاد عربستان، جسی لینگارد بازیکن اف. سی سئول کره جنوبی، کاناموری هافبک ملبورن استرالیا، موآنتا گلزن بوریرام تایلند، هاکوتا شیموتا و موتا رقیبان حسین زاده در کسب بهترین گلزن هفته گذشته لیگ نخبگان آسیا هستند.

کد خبر 6707121

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها