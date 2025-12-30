مهاجم تراکتور نامزد بهترین گل هفته ششم لیگ نخبگان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم رقابت‌های لیگ نخبگان فوتبال آسیا در حالی پیگیری شد که پیروزی ۲ بر یک تراکتور مقابل الدحیل قطر صعود شاگردان دراگان اسکوچیچ به مرحله حذفی را قطعی کرد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا گلزنی امیرحسین حسین زاده در وقت‌های تلف شده این دیدار را که منجر به برد تراکتوری‌ها در ورزشگاه یادگار امام تبریز شد را نامزد کسب بهترین گل هفته ششم کرد تا کاربران AFC به او رأی دهند.

مالکوم بازیکن الهلال عربستان و گلزن این تیم در دیدار با شارجه امارات، ایوان تونی بازیکن الاهلی که در جریان بازی با الشرطه عراق گلزنی کرد، رافائل بازیکن السد، کریم بنزمان کاپیتان الاتحاد عربستان، جسی لینگارد بازیکن اف. سی سئول کره جنوبی، کاناموری هافبک ملبورن استرالیا، موآنتا گلزن بوریرام تایلند، هاکوتا شیموتا و موتا رقیبان حسین زاده در کسب بهترین گلزن هفته گذشته لیگ نخبگان آسیا هستند.